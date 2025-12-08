Sheinbaum confía en que FGR aclarará si coche bomba en Michoacán fue un acto terrorista o no

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que será la Fiscalía General de la República la que informe si la explosión de un coche bomba en el municipio de Coahuayana, en Michoacán, se trató de un acto terrorista.

Después que la propia Fiscalía General de la República dijera el sábado que se investigaba bajo dicho delito, y el domingo lo mencionara como delincuencia organizada, en la mañanera desde Palacio Nacional, la presidenta pidió esperar a que se tenga más información y confió que será este martes cuando el Gabinete de Seguridad brinde más detalles.

¿Se trató de terrorismo o delincuencia organizada?

“Mañana lo pueden explicar, pero tienen que ver muy claramente cómo se clasifica un delito de terrorismo en México, que quiere decir en términos del código penal y o delincuencia organizada, y también saber exactamente qué pasó”.

Se registró un ataque con un carro bomba en las instalaciones de la Policía Comunitaria, el cual dejó cinco personas muertas y 12 heridas Ampliar

Fue cuestionada respecto a si debería reforzarse el ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’, sin embargo, se limitó a señalar que hay que estar bien informado.

“Primero antes de cualquier cosa hay que estar bien informados, bien informados, un delito de este tipo pues tiene evidentemente que hacerse una investigación, ¿cómo fue que ocurrió? ¿quién lo provocó cómo llegaron al lugar, dónde llegaron? Todo. entonces para eso es importante que se haga la investigación”. — Claudia Sheinbaum

¿Qué sigue en la investigación?

A partir de la investigación se deslindarán responsabilidad y se tomarán las medidas para “pacificar como lo hemos estado haciendo todo el país, y particularmente Michoacán”.La Jefa del Ejecutivo Federal insistió en que será este martes cuando el Gabinete de Seguridad brinde mayor información.

