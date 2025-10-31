Crueldad contra perezoso en Perú: Fiscalía investiga maltrato tras dejarlo caer siete metros durante rescate

El Ministerio Público de la República del Perú inició una investigación por el delito de abandono y actos de crueldad luego de que en redes sociales se viralizara un video donde un oso perezoso es dejado caer desde aproximadamente siete metros de altura durante un presunto intento de rescate por parte de personal que pertenece a una empresa de electricidad y al serenazgo local.

La crueldad contra un perezoso en Tocache, Perú

De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron el pasado 26 de octubre en la localidad de Tocache, San Martín, cuando técnicos retiraron al animal que se había trepado hasta la caja eléctrica de un poste. En el video se ve a uno de los hombres sujetarlo desde lo alto de una canastilla hidráulica y dejarlo caer al vacío, sin más.

Tras la caída, otro hombre recoge al perezoso por el lomo y camina con él hacia una camioneta, pero en el trayecto lo azota contra el suelo. En un corte posterior del video, se observa un trabajador uniformado arrojándolo a la tolva del vehículo, mientras vecinos del lugar se muestran evidentemente indignados por el trato que recibe el perezoso.

El Serfor instó a autoridades a incrementar la protección de la fauna, recordando que ante un animal silvestre en peligro, se debe reportar de inmediato a la Autoridad Ambiental o al Serfor, sin intentar abordarlo físicamente. Mientras tanto, la Fiscalía busca identificar al trabajador de la empresa eléctrica y al agente del Serenazgo, cuyas acciones inadecuadas podrían haber dañado al oso perezoso.

Perú investiga maltrato a perezoso en Tocache

Ante los hechos, el Ministerio Público informó que la Fiscalía Provincial Penal de Tocache abrió una carpeta de investigación y solicitó la relación de trabajadores de la empresa eléctrica y del serenazgo de la Municipalidad de Tocache.

Asimismo, la fiscalía pidió determinar el estado de salud del perezoso, recabar declaraciones de los testigos y solicitar a la Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre de la localidad un informe sobre las acciones realizadas tras el hallazgo y manipulación del animal.

