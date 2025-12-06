Sorteo Mundial 2026: reacciones en México, “grupo de la muerte” y riesgos por visas y derechos

El sorteo dejó claro que el Mundial 2026 combina lo deportivo con lo diplomático y lo logístico. Para México, el interés inmediato es la competencia mundialista pero el éxito operativo dependerá de la coordinación entre federaciones, gobiernos y organismos internacionales para garantizar movilidad, seguridad y respeto a derechos. La fase de grupos y los llamados “grupos de la muerte” marcarán la agenda futbolística; el resto marcará la agenda pública y política.

Qué quedó para México y cómo reaccionó el país

México quedó ubicado en el Grupo A y abrirá el torneo el 11 de junio en el Estadio Azteca frente a Sudáfrica; los otros rivales en el sector son Corea del Sur y el equipo que salga del repechaje europeo. Expertos, exjugadores y comentaristas han valorado el grupo y advertido sobre la necesidad de preparación específica por rivales con características físicas y de velocidad.

Las reacciones públicas se centraron en tres puntos: el rival del repechaje aún por definirse, la ventaja de jugar partidos en casa y la necesidad de ajustar la planificación por el nuevo formato de 48 equipos y 104 partidos. La cobertura instantánea en televisión y redes mostró a voces públicas que piden manejo táctico de la fase de grupos.

“Grupo de la muerte”: quiénes figuran y por qué importa

Tras el sorteo surgieron dos candidaturas al título informal de “grupo de la muerte”. Analistas y medios internacionales señalan al Grupo I (Francia, Senegal, Noruega y un ganador de repechaje) y al Grupo L (Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá) como los más complicados por la calidad de selecciones y la presencia de superestrellas que pueden decidir partidos. Estos grupos concentran factores que elevan la incertidumbre: historial competitivo, plantillas con jugadores de alto rendimiento y la presencia de selecciones africanas que suelen complicar el ritmo del torneo.

¿Por qué importa para México y para el lector?

Porque la existencia de grupos así modifica la narrativa del torneo: días de descanso, traslado de aficionados entre sedes, priorización de rivales y cálculos tácticos para avanzar en el nuevo sistema que avanza a 12 grupos y ocho mejores terceros. Esto cambia cómo cada federación planifica su calendario y gestión de plantilla.

Impacto diplomático y operativo: visados, seguridad y derechos

La celebración del Mundial en tres países exige coordinación diplomática. Estados Unidos implementó medidas para priorizar citas de visa para aficionados y portadores de boletos; la Secretaría de Estado y embajadas han publicado lineamientos para procesos de visa y entrada. La recomendación oficial es que quienes necesiten visa inicien trámites con antelación y sigan las instrucciones para beneficiarse de sistemas prioritarios para titulares de entradas.

Al mismo tiempo, organizaciones de derechos humanos y prensa han pedido a FIFA y a los países sede garantías sobre libertad de expresión, protección de periodistas y trato a visitantes. Es un punto que las autoridades deben tomar en cuenta en la planificación de seguridad, acreditaciones y zonas para afición.

Qué debe saber el aficionado mexicano ahora mismo

Confirmar si su viaje requerirá visa para EE.UU. o Canadá y, de ser así, iniciar trámite cuanto antes. Las reglas varían según pasaporte y tipo de entrada.

o y, de ser así, iniciar trámite cuanto antes. Las reglas varían según pasaporte y tipo de entrada. Revisar opciones de alojamiento y transporte con flexibilidad; el sorteo suele mover precios y disponibilidad.

Seguir comunicados oficiales sobre acreditaciones, seguridad y zonas de acceso en las sedes mexicanas.

Tomar en cuenta que algunos partidos pueden tener mayor riesgo de incidentes por antecedentes políticos entre selecciones; en esos casos las autoridades activarán operativos y medidas de control.