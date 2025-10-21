Créditos Fondeso incluirán apoyos no reembolsables de hasta 25 mil pesos

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer los nuevos lineamientos para el otorgamiento de créditos Fondeso

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer los nuevos lineamientos para el otorgamiento de créditos en el Fondo de Desarrollo Económico (Fondeso).

Dijo que se van a otorgar dos tipos de recursos: un capital semilla de 25 mil pesos “no reembolsable” para nuevos negocios y créditos de hasta 100 mil pesos, con una tasa de interés baja para el fortalecimiento de proyectos económicos.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno indicó que el objetivo de este cambio es dar un impulso a la economía formal y apoyar a quienes no tienen acceso a la banca tradicional.

“Hoy la población que quiera emprender un proyecto económico y que no recibe apoyo de los bancos, que no recibe apoyo económico de nadie, que es el sector que no puede salir adelante porque no tiene un aval o no tiene los requisitos que los bancos ponen, hoy Fondeso tendrá esa oportunidad de apoyarlos”.

¿Cómo funcionarán los nuevos créditos de Fondeso?

Acompañada del secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton, y de la titular del Fondo, Daniela Cordero, explicó que todos los créditos estarán acompañados de asesoría técnica para garantizar la viabilidad de los proyectos.

Es decir, que por cada 20 nuevos empresarios a los que se les otorguen 25 mil pesos habrá una persona que los acompañe y les dé seguimiento. Este recurso se entregará en dos ministraciones.

¿Cuáles serán las tasas y plazos de pago?

Respecto a los montos de crédito, se informó que de entre 10 y 30 mil pesos la tasa de interés será cero.

A partir de 30 mil con un peso y hasta 70 mil pesos la tasa de interés será del tres por ciento con un plazo de pago de hasta 24 meses, pagando cada mes.

El préstamo de más de 70 mil y hasta 100 mil pesos tendrá una tasa de interés del tres por ciento y un plazo de hasta 36 meses que deberá ser cubierto cada mes.

Este año, el presupuesto del Fondeso fue de 500 millones de pesos.

