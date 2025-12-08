Sheinbaum descarta por ahora un envío masivo de capos a Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó, por ahora, un envío masivo de capos a Estados Unidos y aseguró que en su reciente encuentro con el presidente Donald Trump no se abordaron temas de seguridad. La mandataria viajó a Washington el viernes para asistir al sorteo del Mundial 2026, donde también sostuvo una reunión trilateral con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

¿Se habló de extradiciones durante el encuentro?

En la conferencia mañanera, Sheinbaum precisó que la conversación con Trump y Carney fue cordial y basada en el respeto a la soberanía de cada nación. Reiteró que no se discutió un posible incremento en deportaciones o extradiciones de líderes criminales.“No se tiene contemplado, hasta este momento, algún otro envío masivo”, dijo, aunque aclaró que eso no descarta que pudiera ocurrir más adelante si las circunstancias lo requieren.

¿Qué sí se discutió en Washington?

La mandataria explicó que el encuentro se centró en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Aun sin llegar a acuerdos definitivos, afirmó que las negociaciones continuarán con equipos designados por los tres gobiernos.

¿Hubo mención del caso ‘El Mayo’ Zambada?

Sheinbaum también negó que se haya tratado el supuesto secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada por parte de un hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.“Ese tema no se habló. Será la nueva fiscal quien lo atienda”, señaló.

¿Y el Mundial 2026?

Respecto al sorteo mundialista, la Presidenta dijo que México obtuvo “buenos resultados” y consideró que el ambiente deportivo será ideal para avanzar en el diálogo sobre el T-MEC durante el próximo año.

Síguenos en Google News y encuentra más información.