¿Son reales las multas para influencers? Esto es lo que se sabe sobre la ‘Ley General para Regular los Servicios de Contenido de las Plataformas Digitales’

Los influencers están próximos a tener multas y sanciones económicas de acuerdo a una nueva propuesta que ya se discute en el Congreso de la CDMX. Y es que la diputada Leonor Gómez de la contienda de Morena, ha presentado una iniciativa para crear la Ley General para Regular los Servicios de Contenido de las Plataformas Digitales.

Es decir, esta nueva ley pretende establecer un marco legal que garantice un “entorno digital seguro y responsable” ante la creciente influencia de estos personajes en las decisiones de consumo de los mexicanos.

¿Cuáles son las sanciones a las que se enfrentarían los influencers?

Primero que nada hay que mencionar que la nueva Ley General para Regular los Servicios de Contenido de las Plataformas Digitales aún se está discutiendo en el Congreso, pues primero tiene que ser aprobada para que pueda ponerse en marcha. Ahora bien, entre las multas para los influencers se encuentran:

Sanciones económicas: multas cerca de 1.1 millones de pesos mexicanos y suspensión de sus cuentas por difundir contenido engañoso o prohibido

multas cerca de 1.1 millones de pesos mexicanos y suspensión de sus cuentas por difundir contenido engañoso o prohibido Doble multa: si el o la influencer recibe ganancias por la difusión de contenido perjudicial, la multa podría ser del doble del monto obtenido o en dado caso de que trabaje para agencia, el doble del valor del contrato

si el o la influencer recibe ganancias por la difusión de contenido perjudicial, la multa podría ser del doble del monto obtenido o en dado caso de que trabaje para agencia, el doble del valor del contrato Menores de edad: se prohibirá la participación de menores como creadores de contenido sin la autorización de sus tutores

¿Qué contempla esta Ley General para Regular los Servicios de Contenido de las Plataformas Digitales?

La nueva ley que podría traer multas a los influencers, obligaría a éstos a etiquetar de forma clara cualquier tema relacionado con la publicidad.

Asimismo, se buscará sancionar la promoción de actos de discriminación, violencia, productos nocivos (como alcohol o tabaco sin la correcta autorización) o la difusión de contenido manipulado con inteligencia artificial sin alguna advertencia.

Esta ley, de acuerdo con la diputada, busca modernizar el marco legal ya que, se estima que más del 56% de los mexicanos han comprado algún producto o servicio por recomendación de los influencers.