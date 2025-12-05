El impacto económico del Mundial 2026 en México: turismo, empleo y los sectores que podrían crecer

El Mundial 2026 activará un flujo económico relevante para México debido a su papel como una de las tres sedes del torneo. La organización del evento, la llegada de visitantes internacionales y la operación extendida por el nuevo formato de 48 selecciones generarán movimiento en diversos sectores durante varias semanas.

Turismo internacional y ocupación hotelera

Las ciudades sede, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, proyectan incrementos de ocupación hotelera impulsados por aficionados que asistirán a partidos o que utilizarán México como punto de tránsito entre Estados Unidos y Canadá. Los organismos turísticos estiman que la estancia promedio será mayor por la distribución del calendario y la distancia entre sedes trinacionales.

El flujo también alcanzará a servicios de hospedaje alternativo, transporte privado y oferta gastronómica.

Empleo temporal y contratación en servicios

La operación del torneo generará empleos temporales en seguridad, servicios de estadio, transporte, logística, atención turística y actividades vinculadas a transmisión y producción de contenidos. Los sectores con mayor demanda serán hotelería, movilidad, servicios aeroportuarios, comercio y entretenimiento.

La estructura del Mundial 2026, con más partidos y delegaciones, incrementa la necesidad de personal en varias etapas del torneo.

Inversión en infraestructura y adecuaciones urbanas

Aunque México no construirá estadios nuevos, las sedes realizan adecuaciones en zonas perimetrales, accesos, iluminación, conectividad y vías de movilidad. Esas obras generan gasto público y privado que se distribuye entre contratistas, proveedores y servicios especializados.

La coordinación con FIFA y con los otros dos países sede define estándares específicos para flujo de aficionados y control de multitudes.

Residents Of Pedregales De Santa Ursula Coyoacán Denounce Water Theft For The 2026 World Cup In Mexico / NurPhoto Ampliar

Gasto de aficionados y derrama en comercio local

La afluencia internacional incrementará el consumo en comercio local, restauración, transporte y actividades culturales. La derrama económica se concentra en zonas cercanas a estadios, corredores turísticos y áreas de alojamiento.

El uso intensivo de aerolíneas, autobuses y servicios de traslado también generará ingresos adicionales para operadores de movilidad.

Derrama económica y las cifras estimadas por el gobierno

Según declaraciones del gobierno mexicano y estimaciones recientes, se espera que la Copa Mundial de la FIFA 2026 deje en México una derrama económica cercana a 3 000 millones de dólares, gracias a una afluencia proyectada de alrededor de 5.5 millones de visitantes. Esta derrama impactaría sectores como hotelería, restauración, transporte y comercio local, además de generar empleos directos vinculados con la organización del torneo.

México como plataforma regional del torneo

Por su posición geográfica y su conectividad aérea, México funcionará como punto intermedio para aficionados que viajen entre sedes de Estados Unidos y Canadá. Esto amplía el alcance económico más allá de los partidos y coloca al país como nodo de tránsito durante toda la fase de grupos.

Evaluación posterior al torneo

Las autoridades deberán medir el impacto real del evento una vez que concluya, incluyendo ocupación, inversión, ingresos fiscales y beneficio para sectores locales. El resultado permitirá determinar el alcance del Mundial como motor económico y si las sedes consolidan ventajas competitivas para eventos futuros.