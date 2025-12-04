Agricultores de Guanajuato liberan carreteras tras protestas contra la Ley Nacional de Aguas
Autoridades reportaron la liberación de carreteras en varios municipios de Guanajuato y confirmaron que los cierres viales fueron retirados en su totalidad.
La mañana de este jueves, autoridades estatales informaron que los puntos afectados por manifestaciones en distintas carreteras de Guanajuato fueron liberados y el tránsito se restableció con normalidad. De acuerdo con el reporte de las 06:30 horas, los CIERRES VIALES quedaron sin afectación y operan de manera regular.
Puntos ya liberados en Guanajuato
Los tramos carreteros que ya se encuentran abiertos a la circulación son:
- Apaseo el Grande: carretera federal 45 libre Celaya–Apaseo El Grande.
- Apaseo el Grande: carretera federal 45D en sentido Apaseo El Grande–Celaya.
- Irapuato: carretera federal 90 Irapuato–Abasolo, en el entronque a Pueblo Nuevo y Cuerámaro.
- Irapuato: carretera federal 45 Silao–Irapuato, a la altura del ITESI.
- Irapuato: carretera federal 45 Irapuato–Salamanca, en el tramo del distrito de Ciudad Industrial.
- San Luis de la Paz: carretera federal 57 a la altura del entronque a Doctor Mora y San Miguel de Allende.
- Pénjamo: carretera federal 90 Pénjamo–La Piedad, en Churipitzeo rumbo a La Herradura.
- San Felipe: carretera federal 37 San Felipe–Villa de Reyes, a la altura de Jaral de Berrios.
Autoridades piden tomar precauciones
Aunque el flujo vial se normalizó, se recomendó a la población mantenerse atenta a nuevas actualizaciones y revisar rutas alternas en caso de registrarse nuevas afectaciones. Con ello, los CIERRES VIALES en Guanajuato quedan sin impacto en este primer corte de la mañana.