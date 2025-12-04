Döring acusa que la Ley de Aguas busca “pasar por encima del pueblo” y no dar gobernabilidad

“No vamos a permitir que le mientan a la gente”, afirmó Federico Döring, al acusar que la ley generará incertidumbre en actividades fundamentales para el abasto alimentario del país.

En plena sesión maratónica para aprobar la Ley de Aguas, el diputado panista Federico Döring arremetió contra el proceso legislativo y acusó que “engañaron a productores y ganaderos” al aprobar una reforma que, dijo, pone en riesgo su patrimonio y su acceso al recurso hídrico.

Cuestionó directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum: “¿Quiere gobernabilidad y solucionar el conflicto, o solo pasar por encima del pueblo, como pasó con jueces y magistrados?”

Según Döring, con la nueva legislación “no vas a poder traspasar ese derecho al agua que te había sido otorgado” y ahora “todo dependerá de Conagua”.

Agricultores del norte, en riesgo por decisiones discrecionales: PAN

El diputado planteó un escenario hipotético para estados del norte: si el gobierno argumenta que debe entregar agua a Estados Unidos bajo el Tratado Internacional, “con ese argumento técnico les van a quitar el agua de su tierra”, pese a que —subrayó— el tratado “solo habla del agua que fluye por el río, no de las concesiones que ya tiene la gente”.

Döring citó el artículo 37 Bis II, al asegurar que la ley podría permitir reasignaciones de agua sin respetar volúmenes previamente autorizados.

En el ámbito ejidal, señaló que aunque la norma permite trasladar derechos, “no garantiza el volumen”, situación que ejemplificó con el caso de Calvillo, donde productores construyeron una presa con recursos propios y ahora “las autoridades les quieren quitar el agua cuando no aportaron un solo peso”.

PAN advierte incertidumbre y posible afectación a productores

“No vamos a permitir que le mientan a la gente”, afirmó el legislador, al acusar que la ley generará incertidumbre en actividades fundamentales para el abasto alimentario del país.

Döring advirtió que a los productores “les van a robar metros cúbicos” y pidió estar atentos para que el gobierno “no saque el garrote como el 15 de noviembre”.