¡No se queda atrás! Clara Brugada viaja para asistir al sorteo de grupos del Mundial 2026

Además de la presencia de los presidentes de Canadá, Estados Unidos y México, irán los gobernadores y alcaldes de las 16 ciudades sedes.

Clara Brugada, la jefa de Gobierno de la ciudad de México confirmó que asistirá al sorteo de los grupos del Mundial 2026 que se realizará en Washington, Estados Unidos el día de mañana.

¿Por qué viajará Clara Brugada a Estados Unidos?

Brugada viajará esta tarde hacia la capital estadunidense, pasará la noche ahí y regresará a tierras mexicanas el mismo viernes.

Dijo que esta “muy emocionada” por el hecho y aseguró que va al evento de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), porque además de la presencia de los presidentes de Canadá, Estados Unidos y México, irán los gobernadores y alcaldes de las 16 ciudades sedes.

“Estamos emocionados y sobre todo porque hemos estado trabajando mucho para recibir un gran mundial, con los partidos que nos van a ayudar en esta gran ciudad a visibilizarla como la capital global de los grandes eventos deportivos y espectáculos del mundo; así que vamos con mucho entusiasmo”. — Clara Brugada

¿Qué actividades realizará durante su viaje?

La jefa de Gobierno informó que el sorteo del Mundial 2026 será la única labor que realizará en los Estados Unidos.

