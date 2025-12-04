Los 8 restaurantes mexicanos en la lista de los Latin America’s 50 Best 2025: ubicación, precios y propuesta gastonómica

Ocho restaurantes mexicanos se colocaron en la lista de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, que celebró su edición número 13 en Antigua, Guatemala.

Si te interesa visitar alguno de estos lugares, aquí te diremos cuáles son, dónde se ubican y cuánto cuesta disfrutar de esta experiencia.

Ocho restaurantes mexicanos ingresaron al listado Latin America’s 50 Best Restaurants 2025. Ampliar

Estos son los restaurantes mexicanos en la lista de los Latin America’s 50 Best 2025

De acuerdo con este listado, el mejor sitio para comer en América Latina es El Chato de Bogotá, Colombia, que se describe a sí mismo como un bistró contemporáneo que celebra la tierra colombiana.

Los restaurantes mexicanos destacados son:

Quintonil, CDMX

Ganador del séptimo sitio, este restaurante de comida mexicana del chef Jorge Vallejo fue el mejor posicionado del país en los 50 Best Latin America’s, además de poseer dos estrellas Michelin.

Este proyecto que propone una mirada personal de los ingredientes mexicanos nació en 2012 y se ubica en la zona de Polanco de la Ciudad de México.

Para diciembre de 2025, ofrece un menú degustación de 10 platos con un costo de 5,610 pesos. Los maridajes van de 2,860 a 7,700 pesos o si optas por un maridaje sin alcohol pagarás 1,980 pesos mexicanos.

Alcalde, Guadalajara

Este restaurante de Guadalajara, Jalisco, se ubica en el número 15 y está a cargo del chef Paco Ruano, cuya filosofía de “cocina franca” se basa en los sabores de la cocina tradicional mexicana.

En diciembre de 2025, el precio del menú degustación de 10 tiempos es de 3,000 pesos, mientras que en su menú a la carta el plato principal más caro alcanza los 545 pesos mexicanos.

En su sitio no están disponibles los costos del maridaje.

Villa Torél, Ensenada

En el número 16 de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 se ubica este restaurante de Baja California que ofrece una cocina de proximidad bajo la dirección del chef Alfredo Villanueva.

Actualmente ofrece un brunch especial de año nuevo, con un menú degustación servido al centro para compartir con un costo de 1,710 pesos mexicanos pagados por adelantado, que se puede consumir con un maridaje cuyo costo no está especificado.

Fauna, Valle de Guadalupe

El número 17 de los 50 mejores restaurantes de América Latina lo ocupa este lugar ubicado dentro de Bruma Wine Resort, que ofrece una experiencia fine dining con los sabores únicos de la región.

El proyecto del chef David Castro Hussong y su esposa, la chef pastelera Maribel Aldaco Silva, ofrece un menú por 1527 pesos, que con bebidas asciende a 2,407 pesos.

Arca, Tulum

El número 22 lo ocupa este restaurante a cargo del chef José Luis Hinoztrosa, que mezcla lo mejor de los sabores de la península con técnicas innovadoras.

En su carta, los platillos más costosos rondan los 700 pesos y para el año nuevo ofrece una experiencia de siete tiempos por 3,780 pesos por persona.

Máximo Bistrot, CDMX

El número 30 es el restaurante Máximo Bistrot, del chef Eduardo García, que fusiona lo mexicano con influencias francesas y estadounidenses con ingredientes de temporada, por lo que su menú está en constante cambio.

Su plato más costoso de la carta en diciembre de 2025 es de 1,340 pesos, mientras que su menú degustación cuesta 3,800 pesos y hasta 5,650 si va acompañado de maridaje.

Huniik, Mérida

El chef Roberto Solís está al frente del restaurante número 32 de los 50 mejores de América Latina, donde reinterpreta la cocina maya destacando los ingredientes de la región.

Su menú degustación está conformado de 10 tiempos por 2.750 pesos que no incluye el servicio. El dress code es formal.

Rosetta, CDMX

La chef Elena Reygadas cierra la presencia de restaurantes mexicanos en la lista de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 con su propuesta que destaca los ingredientes mexicanos así como algunas recetas tradicionales.

Lamentablemente su restaurante no ofrece información sobre sus precios a la carta o de un menú degustación.

