Inauguran Centro de Voluntarios de la FIFA en CDMX rumbo al Mundial 2026

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, junto con autoridades de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), inauguraron el Centro de voluntarios FIFA en la Ciudad de México, con miras al Mundial del 2026.

Tras la convocatoria, más de 60 mil personas se inscribieron para el voluntariado. Sin embargo, solo seis mil serán los que se quedarán luego de una rigurosa selección.

¿Dónde estará ubicado el Centro de Voluntarios?

El centro estará en el Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, que prestará sus instalaciones desde este momento y hasta que termine el Mundial.

Según comentó la secretaria de Turismo de la Ciudad, Alejandra Frausto, otros apoyos correrán a cargo de la FIFA.

“Esta es una aportación 100% del espacio del Tec de Monterrey, con quienes estamos firmamos un convenio de comodato desde la Ciudad de México para que nos permitieran utilizar este espacio de manera 100% gratuita, la Ciudad de México no invierte un peso, la adecuación y la operación del espacio es 100% FIFA”. — Alejandra Frausto, secretaria de Turismo de la Ciudad

Inauguramos el Centro de Voluntarios de la @FIFAWorldCup en la Ciudad de México, en las instalaciones del @Tec_CCM. Es un espacio donde vamos a capacitar a 6 mil personas que tendrán la misión de conocer, sentir y vivir nuestra capital para compartir la experiencia del… pic.twitter.com/Gf8J4N0Sy6 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 26, 2025

¿Qué actividades prepara la CDMX rumbo al Mundial 2026?

En el corte del listón Clara Brugada agradeció ampliamente al Tec por el apoyo que está brindando para que la Ciudad de México se convierta, dijo, en la mejor sede del Mundial. Elogió el Centro, al que calificó como “uno de los mejores del mundo”.

Frente a los voluntarios, en su mayoría jóvenes, la mandataria capitalina reconoció que no todos los aficionados van a poder entrar al Estadio Azteca a ver los partidos mundialistas por lo que -explicó-, el Gobierno de la Ciudad quiere que el Mundial se viva en las calles.

“Quiénes van a poder entrar al Estadio poca gente sí y entonces queremos que el mundial se viva ampliamente en la Ciudad de México y que cualquier persona pueda vivirlo de muchas maneras por eso estamos llevando a cabo un conjunto de actividades”. — Clara Brugada

Entre ellas mencionó la rehabilitación de 500 canchas de futbol y la clase de futbol más grande del mundo.

¿Quiénes asistieron a la inauguración del centro?

En el corte de listón estuvieron presentes el representante de la FIFA en México, Juan Carlos Tovas; el director del Estadio Azteca-Banorte, Félix Aguirre; y el director del Tec de Monterrey, Eugenio Aguilar Ibarra.

Síguenos en Google News y encuentra más información