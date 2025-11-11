Fiscalización digital 2026, ¿Vigilancia avanzada o invasión a la privacidad?

La reforma le da al SAT la facultad de exigir que las plataformas permitan el acceso a sus sistemas o registros relacionados con las operaciones digitales.

Una de las reformas más ambiciosas y controvertidas incluidas en el Decreto del Código Fiscal de la Federación (CFF) para 2026 es la imposición de una nueva y estricta obligación para los prestadores de servicios digitales.

En el programa “Negocios W”, Jeanette Leyva Reus señaló que el CFF ahora otorga al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la facultad de exigir que estas plataformas permitan el acceso en línea y en tiempo real a sus sistemas o registros relacionados con las operaciones digitales.

¿Qué implica el acceso inmediato del SAT?

Esta disposición representa un cambio radical en la forma en que el fisco mexicano fiscaliza el mundo digital:

Verificación inmediata : Ya no será suficiente que un contribuyente, como un anfitrión de hospedaje o un vendedor en línea, reporte sus ingresos. El SAT podrá ingresar de forma inmediata a los sistemas de la aplicación para corroborar que las rentas, ventas o servicios declarados coincidan con las operaciones registradas por la plataforma.

: Ya no será suficiente que un contribuyente, como un anfitrión de hospedaje o un vendedor en línea, reporte sus ingresos. El SAT podrá ingresar de forma inmediata a los sistemas de la aplicación para corroborar que las rentas, ventas o servicios declarados coincidan con las operaciones registradas por la plataforma. Alcance amplio: La medida no se limita a un sector; afectará potencialmente a todas las plataformas digitales que operan en México, incluyendo servicios de streaming, transporte, e-commerce y hospedaje por aplicación.

Leyva Reus subrayó que este acceso en tiempo real es una herramienta de fiscalización que no existía anteriormente.

Si bien su objetivo es asegurar el pago correcto de impuestos y cerrar brechas de evasión, ha encendido el debate sobre si se trata de una vigilancia fiscal avanzada para recaudar más impuestos o una invasión a la privacidad de los usuarios y empresas.

Riesgo adicional: Consecuencias por incumplimiento

El incremento en la fiscalización viene acompañado de sanciones más severas para el contribuyente directo.

El CFF para 2026 también robustece las facultades del SAT para restringir o cancelar el Certificado de Sello Digital (CSD) de aquellos contribuyentes que emitan facturas falsas o no logren desvirtuar la existencia de comprobantes irregulares.

En esencia, la nueva normativa crea un ambiente de mayor riesgo, donde el acceso directo a los datos de la plataforma será la herramienta del SAT para fiscalizar el cumplimiento de impuestos, con la restricción del CSD como el castigo operativo inmediato.

La reforma al artículo del Código Fiscal daría al SAT permiso de monitorear en tiempo real plataformas digitales. / Olga Pankova Ampliar

