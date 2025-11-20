Semana laboral: Congreso aplaza iniciativa para reducir jornada a 40 horas

Ricardo Monreal señaló que la semana laboral de 40 horas será aprobada en este o en otro periodo legislativo.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, descartó que esta semana la presidenta Sheinbaum envíe al congreso su iniciativa para reducir de 48 a 40 horas la semana laboral.

Foto de archivo Ampliar

Te podría interesar: Reducción de jornada laboral, prioridad para el próximo periodo ordinario: Ricardo Monreal

¿Cuándo podría enviarse la iniciativa al Congreso?

Dijo que la propuesta está en proceso de elaboración y que probablemente en diciembre podría enviar su proyecto de reforma constitucional al Poder Legislativo.

Aseveró que la bancada de Morena apoyará esta propuesta para que de manera gradual se aplique la semana laboral de 40 horas.

“No, yo creo que puede llegar esa iniciativa antes del 15 de diciembre, puede llegar. Es una decisión de la Presidenta de la República, fue un compromiso de campaña y estoy seguro que va a cumplirla, ella habló de semana de 40 horas antes de que concluyera su sexenio, quiere decir que será gradual”. — Ricardo Monreal

Ricardo Monreal consideró que nadie debe apresurarse pues es un hecho que la semana laboral de 40 horas será aprobada en este o en otro periodo legislativo.

“Estoy enterado que la presidenta le encargó el documento de iniciativa al Secretario del Trabajo, al joven Marath pero no sé si ya concluyó. Él estaba conversando por encargo de la presidenta con los sectores económicos. Con las cámaras empresariales para caminar en consenso en la propuesta que se haga y me parece muy atinado que se haga así, no hay que desesperarse”.

Converso con medios de comunicación de la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/TDml3xt03u — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 20, 2025

También puedes leer: Respalda IP reducción progresiva de jornada laboral

¿Debe aprobarse de inmediato la reducción de horas semanales?

Por su parte el diputado del partido Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez, demandó que la reducción de la jornada semanal de 48 a 40 horas se apruebe ya y no estar esperando que la presidenta Sheinbaum envíe la iniciativa al respecto.

Es más, se pronunció en contra de que la reducción de las horas de trabajo sea gradual, dijo que los trabajadores han tenido que esperar más de cien años para disminuir su jornada laboral como para esperar otros años.

“Más de cien años con la misma jornada laboral que entonces se consiguió y los trabajadores siguen con la misma jornada. Exigimos 40 horas ahora y cuando digo ahora me refiero que no tiene que ser un cambio paulatino, más de cien años de Revolución Mexicana y todavía queremos otros seis para que no se molesten los patrones, algunos, porque ni siquiera es la mayoría”. — Gibrán Ramírez

A su vez, la también diputada de MC, Patricia Mercado, consideró que hay suficientes iniciativas tanto de su partido como de otros grupos parlamentarios para atender de inmediato esta demanda laboral y no esperar la propuesta presidencial, que por cierto se anunció que se enviaría al Congreso en el mes de noviembre.

Tan pronto como llegue al Congreso la iniciativa del Ejecutivo para reducir la jornada laboral a #40horas, nuestro deber es empezar el proceso legislativo de inmediato.

⏰ pic.twitter.com/qQl9JSqMzF — Patricia Mercado (@Pat_MercadoC) November 20, 2025

Síguenos en Google News y encuentra más información