Incremento salarial del 13% es un hecho, pero no siempre se aplaude: Canacintra

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), María de Lourdes Medina, reconoció que el incremento salarial de 13% anunciado desde Palacio Nacional es un hecho consumado, pero afirmó que este tipo de medidas no siempre son bien recibidas por los industriales, aunque buscan que sus trabajadores tengan mejor calidad de vida.

Empresarios aceptan el aumento, pero alertan por efectos en mipymes

Tras el anuncio del aumento del salario mínimo —de $278.80 a $315.04— y el acuerdo para implementar de manera gradual la jornada laboral de 40 horas, Medina señaló que se trata de decisiones ya tomadas.

“Finalmente, el salario igual que la jornada de cuarenta horas es un hecho… cualquier incremento al salario mínimo no es precisamente de las cosas que los empresarios vamos a aplaudir… Sin embargo, también a nosotros nos interesa que nuestra gente tenga mejor calidad de vida”, expresó.

La dirigente subrayó que la reducción de la jornada requiere mecanismos de apoyo, especialmente de índole fiscal, para evitar una mayor carga para las empresas.

“Tenemos que buscar otros mecanismos… yo quisiera que fueran de tema fiscal, nos haría muy bien. Buscaremos cómo apoyar al industrial”, indicó.

Preocupa a CANACINTRA reapertura de casos en la Corte

La vicepresidenta de CANACINTRA, Margarita Gálvez Grimaldo, advirtió que la intención de reabrir casos juzgados por parte de la Corte manda una señal negativa a la inversión.

“La señal no es favorable para la inversión… si pagaste un 20% de la multa por algún acuerdo, ahora sí te vas a ir al 100… Así no se atrae inversión en un país, de ningún continente”, señaló.

Afirmó que esta decisión generaría incertidumbre y desincentivaría la llegada de capital, afectando aún más el entorno económico.

En la conferencia, CANACINTRA recordó que cualquier

INCREMENTO SALARIAL 13% impactará de forma crítica en las mipymes, que conforman la base productiva del país. La cámara agrupa a 50 mil micro, pequeñas y medianas empresas de 14 sectores, que enfrentarán un panorama complejo.

