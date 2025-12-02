Productor Zacatecano pide a diputados empatía y no aprobar la Ley de Aguas de la presidenta Sheinbaum

“La transmisión de derechos de agua no puede ser cedida ni a nuestros propios hijos, es un robo al patrimonio de los agricultores” , reclamó el productor agrícola de Zacatecas, José Elizer Ramírez, quien envió un mensaje contundente a los diputados, refiriéndose a la reforma a la Ley de Aguas enviada por la presidenta Sheinbaum: “que le pongan corazón a México esta persona cuando era candidata dijo que rentaba su casa, no ha trabajado como uno para hacer su patrimonio”.

El productor de maíz, frijol, chile, tomate y tomatillo en el estado de Zacatecas, reclamó en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin: “la presidenta fue a hablar del agua a Durango dijo lo contrario a lo que sostiene ahorita” y sostuvo “yo soy uno de los que votó por Morena”.

Pérdidas al 100%: "Nos llovió mucho y hubo muchas pérdidas por el clima en 2025: José Elizer Ramírez, productor en Zacatecas.



"La señora presidenta el año pasado vino a prometernos que nos iba a pagar a $27 [el frijol], todos nos fuimos con la finta y ahorita no hay quien compre… pic.twitter.com/wMegNwiu10 — Así Las Cosas (@asilascosasw) December 2, 2025

Asimismo, recordó la promesa de pago de 27 pesos el frijol, que ahora solo alcanza los 5 pesos, y que pese a que el gobierno tiene los acopios abiertos, “no tienen ni costales”.

TE PODRÍA INTERESAR: Ley Nacional de Aguas debe priorizar uso doméstico y agrícola en zonas desérticas: Lidia Aguilar Gil

Pérdidas, pozos heredados y llamado a empatía legislativa

Afirmó que su cultivo “está para quien mejor me pague estamos perdidos en este año”, ya que ni el tomate ni el tomatillo tuvieron buena venta al colocarse por debajo del precio, a lo que sumó las pérdidas por mal clima.

Sobre los pozos, recordó que fueron hechos desde tiempos de sus abuelos de manera artesanal, pero posteriormente se edificaron con perforadora y trazando la línea de luz, lo que ha significado una fuerte inversión y ahora “no puede uno venderle agua ni a los propios compañeros”.

Reprochó a los legisladores la falta de empatía por lo que afirmó: “me gustaría que esa gente que hizo la reforma se venga a calar al campo”.

TE PODRÍA INTERESAR: Denuncia Conagua acaparamiento de agua en rancho de César Duarte

Aquí van las dos menciones adicionales pedidas: