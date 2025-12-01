Ley Nacional de Aguas debe priorizar uso doméstico y agrícola en zonas desérticas: Lidia Aguilar Gil

La diputada del Partido del Trabajo, Lidia Aguilar Gil advirtió que la Ley Nacional de Aguas no contempla adecuadamente a las zonas desérticas y semidesérticas. FOTO: NACHO RUIZ /CUARTOSCURO.COM

La diputada del Partido del Trabajo, Lidia Aguilar Gil, denunció que la Ley Nacional de Aguas no ha privilegiado el uso doméstico ni agrícola en México, especialmente en regiones desérticas y semidesérticas, donde cada gota es indispensable. En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, señaló que la próxima discusión de la reforma debe corregir estas omisiones.

De acuerdo con la legisladora chihuahuense, recibió a cerca de 20 grupos de representantes estatales que manifestaron su desacuerdo con las penalidades y el manejo del traslado de agua. Afirmó que, aunque el dictamen ha cambiado, persisten preocupaciones sobre el artículo primero transitorio, que “huele a retroactividad”.

Zonas desérticas reclaman ajustes a la reforma

Aguilar Gil explicó que las penalidades habían aumentado de mil a 5 mil UMAS por traslado de agua sin permiso para uso doméstico. Sin embargo, la Comisión ajustó la propuesta para exceptuar el traslado doméstico y evitar criminalización del traslado agrícola, reduciéndolas a 2 mil UMAS.

Recordó que en estados como Chihuahua hay comunidades donde no existe acceso directo al agua, por lo que deben trasladarla mediante pipas para uso doméstico o agrícola. “El tandeo es indispensable en zonas alejadas”.

Riesgos de retroactividad y denuncias de acaparamiento

La diputada advirtió que el artículo transitorio mantiene una ambigüedad que permitiría hacer valoraciones hacia atrás si no se cumplen los nuevos lineamientos, lo que podría derivar en retroactividad. Subrayó que esta reforma debe blindarse para no vulnerar derechos de los agricultores y familias.

Además, denunció casos de acaparamiento del agua en estados como Nuevo León, Durango y Chihuahua, señalando ejemplos como el del exgobernador César Duarte, “quien acaparaba agua en su rancho en detrimento de los demás habitantes”.

Finalmente, Aguilar Gil advirtió que el agua es “una de las revoluciones más importantes”, pues el acceso a ella enfrenta la resistencia de grandes acaparadores.

