Agricultores bloquean carreteras en Guanajuato; provocan caos vial

Esta noche, campesinos bloquean varias carreteras estatales y federales de Guanajuato, desatando caos vial, largas filas y que cientos de conductores circulen en sentido contrario en múltiples vialidades.

El bloqueo carretero comenzó después de las 7 de la noche, en el trébol de los Apaseos.

¿Qué carreteras están cerradas en Guanajuato?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció que hasta el momento hay cierre total en la carretera:

- Apaseo El Grande, carretera federal 45 libre Celaya - Apaseo El Grande.

- Apaseo El Grande carretera federal 45D en sentido Apaseo El Grande - Celaya.

- Irapuato carretera federal 90 Irapuato – Abasolo, en el entronque a Pueblo Nuevo y Cuerámaro.

- Irapuato carretera federal 45 Silao - Irapuato, a la altura del ITESI.

- Irapuato carretera federal 45 Irapuato - Salamanca, a la altura del distrito de Ciudad Industrial.

- San Luis de La Paz en la carretera federal 57 a la altura del entronque a Doctor Mora y San Miguel de Allende.

- Pénjamo carretera federal 90 Pénjamo - La Piedad, a la altura de Churipitzeo en el entronque con La herradura.

¿Qué recomendaciones se han emitido para la población?

Toma precauciones, evita zonas con cierre total y consulta rutas alternas publicadas.

