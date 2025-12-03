ABM confía en que la nueva fiscal Ernestina Godoy fortalezca el estado de derecho

Luego de la ratificación de Ernestina Godoy por parte del Senado de la República como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano Mussalli, externó su confianza en que la nueva fiscal fortalezca el Estado de Derecho y la certidumbre jurídica.

“Nosotros estamos confiados en que las instituciones de México y el Estado de Derecho van a continuar fortaleciéndose y contamos con que la nueva fiscal general de la República, una vez que ya quede formalizado su nombramiento, pues continúe con este camino de fortalecer el Estado de Derecho. Como saben estamos recientemente adoptando reformas en materia judicial que traen muchos elementos que se están acomodando en esta estrategia, en esta nueva estructura, este cambio también abona a estos ajustes que están habiendo y todos ellos confiamos en que van a poder contribuir a contar con un Estado de Derecho”, manifestó el presidente de la ABM.

En ese sentido, agregó que uno de los principales requerimientos para que la banca pueda crecer, y el país pueda crecer, es el que haya certidumbre, porque la incertidumbre acaba con la inversión, con el crédito, acaba con la voluntad de crecer, y es por eso que es muy importante en México que tengamos las reglas claras, que se apliquen de manera imparcial, pronta y expedita y en ese contexto contamos de que la Fiscalía va a abonar en ese sentido, puntualizó el presidente de los banqueros mexicanos.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: ¡Sin sorpresas! Ernestina Godoy es elegida como fiscal General de la República

¿Cómo ve la ABM los cambios laborales recientes?

Sobre el tema del incremento a los salarios mínimos y la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, Romano Mussalli celebró el consenso con el que se estableció una entrada paulatina de ambas iniciativas.

Recordó que la banca mexicana ya maneja una jornada laboral de 40 horas.

En ese sentido, señaló que lo que se debe de hacer es simplificar y mejorar la forma en que se recauda la seguridad social para incentivar a las empresas a formalizarse.

“Yo creo que habrá que avanzar en temas de facilitar el pago y mejorar la forma de conceptualizar las jornadas para efecto de la seguridad social. Yo creo que los pagos de seguridad social es donde todavía podemos trabajar para evitar que haya una barrera de formalización en la economía, y creo que ese va a ser el reto, porque al momento de reducirlas a 40 horas, mantener la carga de seguridad social intacta, si la carga de seguridad social no se ajusta de manera proporcional y también es complicado pagarlo, pues eso puede ser una barrera adicional a la formalización. Entonces creemos que existe un trabajo muy importante que hacer en materia de simplificar y mejorar la forma en que se recauda la seguridad social para incentivar a las empresas a formalizarse”, consideró Romano Mussali.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Ernestina Godoy, entre los 43 aspirantes a la Fiscalía General de la República

¿Qué espera la banca para 2026?

Respecto a las expectativas de la banca en materia de crecimiento para el 2026, el presidente de la ABM se mostró optimista aunque reconoció que éste no se dará como todos esperamos.

“Si bien este año es un año que, pues, decepciona en materia de crecimiento, el año que entra, consideramos que un crecimiento arriba del 1% es factible, ¿por qué no arriba del 1%? Bueno, creemos que puede ser mayor al 1%, pero todavía no tenemos visibilidad de qué tan cercano en el año, qué tan lejos en el año se van a ir dando estas nuevas claridades, digamos, en materia de comercio exterior y en materia del TEMEC, en la medida en que se den más temprano en el año, podríamos estar viendo crecimientos más altos.”, puntualizó.

Síguenos en Google News y encuentra más información