Senado recorta de 43 a 10 la lista de aspirantes a la FGR; Ernestina Godoy se mantiene entre los primeros perfiles

Este martes, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado redujo de 43 a 10 la lista de personas aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República, tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

Entre quienes avanzaron a esta fase se encuentra Ernestina Godoy Ramos, actual encargada de despacho de la FGR.

¿Quiénes están en la lista de aspirantes a la FGR?

La lista está integrada por cinco mujeres y cinco hombres:

Luz María Zarza Delgado Maribel Bojórquez Beltrán Sandra Luz González Mogollón Ernestina Godoy Ramos Mirna Lucía Grande Hernández Luis Manuel Pérez de Acha Alfredo Barrera Flores Hamlet García Almaguer David Borja Padilla Miguel Nava Alvarado

¿Cómo se elegirá finalmente a la o el nuevo fiscal general de la República?

La selección de la Jucopo deberá ser sometida este martes al voto del pleno del Senado, que requerirá mayoría calificada (dos terceras partes de las y los legisladores presentes) para su aprobación.

Una vez avalada, la lista será enviada a la titular del Poder Ejecutivo, quien deberá integrar una terna.

Esta regresará al Senado, donde el pleno elegirá finalmente a la o el nuevo fiscal general de la República.

