Implementa GAM y AGATAN Operativo Perrito Peregrino
El programa Perrito Peregrino busca atender y resguardar a perros abandonados durante las celebraciones guadalupanas, reforzando acciones de asistencia y adopción en la Basílica de Guadalupe.
En vísperas de las celebraciones guadalupanas, la Agencia de Atención Animal (AGATAN) implementará por segundo año consecutivo el Operativo Perrito Peregrino, una estrategia integral para atender y resguardar a los perros abandonados durante los festejos en la Basílica de Guadalupe.
Este esfuerzo se reforzará en coordinación con la Alcaldía Gustavo A. Madero, asociaciones civiles, rescatistas y ciudadanos voluntarios.
Segunda edición del operativo para evitar el abandono animal
La AGATAN recordó que en 2024 se brindó atención a más de 150 perros peregrinos y resguardo especializado a 15 animales en estado crítico. Cada diciembre, miles de feligreses acuden a la Basílica, muchos acompañados de sus perros, lo que ha incrementado los casos de abandono animal en la zona.
La dependencia hizo un llamado a actuar con responsabilidad y congruencia: la devoción guadalupana también implica compasión hacia los seres vivos. Abandonar a un animal —subrayó— afecta tanto a su bienestar como a la ciudad.
Convocatoria para voluntarios y acciones de apoyo
La AGATAN invitó a la ciudadanía, asociaciones y rescatistas independientes a sumarse al operativo, que se realizará del 8 al 13 de diciembre de 2025 en el atrio y zonas aledañas de la Basílica de Guadalupe.
Las formas de participación incluyen brindar hogares temporales, acompañar jornadas nocturnas de asistencia, donar alimento, apoyar en traslados, colaborar en adopciones y participar en paseos de los perros bajo resguardo institucional.
Las personas interesadas pueden enviar un correo antes del 5 de diciembre a las direcciones habilitadas por la dependencia:
- ajvillagrán@sedema.cdmx.gob.mx
- coordinación.agatan@gmail.com
¿Qué es la Agencia de Atención Animal (AGATAN)?
La AGATAN coordina esfuerzos entre instituciones públicas y privadas en materia de bienestar animal y trabaja para promover una cultura de respeto hacia todos los seres vivos, sin emitir posicionamientos a favor o en contra de creencias o ideologías. Su misión es fomentar una convivencia responsable entre humanos y animales en entornos seguros y saludables.
