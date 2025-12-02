Implementa GAM y AGATAN Operativo Perrito Peregrino

En vísperas de las celebraciones guadalupanas, la Agencia de Atención Animal (AGATAN) implementará por segundo año consecutivo el Operativo Perrito Peregrino, una estrategia integral para atender y resguardar a los perros abandonados durante los festejos en la Basílica de Guadalupe.

TE PUEDE INTERESAR: Presentan Farmacias del Bienestar para el programa Salud Casa por Casa

Este esfuerzo se reforzará en coordinación con la Alcaldía Gustavo A. Madero, asociaciones civiles, rescatistas y ciudadanos voluntarios.

Operativo Perrito Peregrino Ampliar

Segunda edición del operativo para evitar el abandono animal

La AGATAN recordó que en 2024 se brindó atención a más de 150 perros peregrinos y resguardo especializado a 15 animales en estado crítico. Cada diciembre, miles de feligreses acuden a la Basílica, muchos acompañados de sus perros, lo que ha incrementado los casos de abandono animal en la zona.

Operativo Perrito Peregrino Ampliar

La dependencia hizo un llamado a actuar con responsabilidad y congruencia: la devoción guadalupana también implica compasión hacia los seres vivos. Abandonar a un animal —subrayó— afecta tanto a su bienestar como a la ciudad.

Operativo Perrito Peregrino Ampliar

Convocatoria para voluntarios y acciones de apoyo

La AGATAN invitó a la ciudadanía, asociaciones y rescatistas independientes a sumarse al operativo, que se realizará del 8 al 13 de diciembre de 2025 en el atrio y zonas aledañas de la Basílica de Guadalupe.

Las formas de participación incluyen brindar hogares temporales, acompañar jornadas nocturnas de asistencia, donar alimento, apoyar en traslados, colaborar en adopciones y participar en paseos de los perros bajo resguardo institucional.

Operativo Perrito Peregrino Ampliar

Las personas interesadas pueden enviar un correo antes del 5 de diciembre a las direcciones habilitadas por la dependencia:

ajvillagrán@sedema.cdmx.gob.mx

coordinación.agatan@gmail.com

Comenzó temporada de los perros peregrinos que recorren kilómetros acompañando peregrinación a la Basílica de Guadalupe para desafortunadamente quedar abandonados al llegar. Sumate con @AgatanCdmx y ayudalos. No sirve darte golpes de pecho si eres mala persona con los animales pic.twitter.com/tHieTKRYab — Abogado Animalista (@LicAnimalista) December 1, 2025

¿Qué es la Agencia de Atención Animal (AGATAN)?

La AGATAN coordina esfuerzos entre instituciones públicas y privadas en materia de bienestar animal y trabaja para promover una cultura de respeto hacia todos los seres vivos, sin emitir posicionamientos a favor o en contra de creencias o ideologías. Su misión es fomentar una convivencia responsable entre humanos y animales en entornos seguros y saludables.

Operativo Perrito Peregrino Ampliar

Síguenos en Google News y encuentra más información

rsu