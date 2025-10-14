Billete de 20 pesos con Benito Juárez: ¿Pierde su valor o todavía se puede usar? Esto dice Banxico sobre su retiro

Banxico confirmó que el billete azul de 20 pesos con la imagen de Benito Juárez está en proceso de retiro.

El clásico billete azul de 20 pesos con la figura de Benito Juárez se despide luego de 18 años en circulación, desde su primera emisión el 20 de agosto de 2007.

Se trata de un billete perteneciente a la familia F, en cuyo anverso aparece la efigie de Benito Juárez, acompañada por una balanza en primer plano y un libro que representa las Leyes de Reforma promulgadas en 1859, según detalla el Banco de México.

El pasado 10 de octubre, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), se anunció oficialmente el retiro del billete. En el documento, Banxico señala, “a partir de esta fecha, las instituciones de crédito del país tendrán la obligación de abstenerse de poner a disposición del público los billetes indicados… clasificándolos como billetes en proceso de retiro y/o desmonetizados”.

DOF sobre el retiro de Banxico del billete de 20 pesos con la figura de Benito Juárez.

¿Los billetes de 20 pesos de Benito Juárez pierden su valor?

De acuerdo con las autoridades, estos billetes “mantienen su poder liberatorio”, lo que significa que siguen siendo válidos como medio de pago y deben ser aceptados por todas las instituciones de crédito del país. Es decir, podrás seguir usándolos como si nada. Sin embargo, una vez que los billetes lleguen a los bancos, serán separados y retirados de circulación.

Si prefieres cambiar tus billetes por versiones más nuevas, puedes acudir a cualquier sucursal bancaria, donde te los sustituirán sin costo alguno.

