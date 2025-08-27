Banxico lanza moneda conmemorativa por sus 100 años; Te decimos cómo conseguirla, sus precios y más

El Banco de México (Banxico) ha sorprendido a los mexicanos con el lanzamiento de una moneda conmemorativa que marca los 100 años de su fundación. Este 25 de agosto, el Instituto Central de nuestro país anunció la circulación de una moneda conmemorativa de plata y una serie de billetes conmemorativos, que estarán disponibles por tiempo limitado.

¿Cuánto cuestan y cómo se consiguen las monedas conmemorativas de Banxico?

La moneda conmemorativa de Banxico tiene un valor nominal de $10.00 y está hecha de 2 onzas de plata pura, con un contenido de 0.999 de ley. Su precio varía según el lugar de compra, ya que está en circulación solo de manera limitada.

Los interesados pueden adquirirla a través de los distribuidores autorizados como la Casa de Moneda de México y el Museo Interactivo de Economía (MIDE).

Es importante resaltar que esta moneda tiene un alto valor coleccionable debido a su diseño exclusivo y su contenido en plata pura. Además, la moneda conmemorativa estará disponible para el público general, pero debido a su emisión limitada, es recomendable adquirirla lo antes posible si se desea conservar como parte de una colección.

¿Qué tienen de especial estas monedas conmemorativas?

Lo que hace única a esta moneda conmemorativa de Banxico no solo es su valor material, sino también su diseño histórico. En el anverso de la moneda se puede ver el Escudo Nacional en relieve, rodeado por una serie de escudos representativos de la historia de México, y la figura del águila del Códice Mendocino. Todo esto simboliza la rica herencia cultural y la historia del país.

En el reverso, la moneda presenta la imagen del edificio principal del Banco de México, acompañado del logotipo que marca los 100 años de la institución. También resalta la leyenda “CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DEL BANCO DE MÉXICO”, que hace referencia al aniversario de su creación, un evento trascendental para la economía nacional.

El diseño de la moneda conmemorativa refleja no solo la historia, sino también el simbolismo y la importancia del Banco de México en el desarrollo económico y financiero del país.

Además de esta moneda conmemorativa, Banxico también ha lanzado billetes conmemorativos con la leyenda “100 Aniversario 1925-2025”. Estos billetes serán de curso legal y podrán ser utilizados para transacciones cotidianas, pero, al igual que la moneda, serán parte de una emisión limitada.

La moneda conmemorativa y el billete de Banxico no solo celebra los 100 años de la institución, sino que también se convierte en una pieza clave para los coleccionistas y para aquellos interesados en tener una muestra tangible de la historia del Banco de México. Con un costo accesible de $10.00 y una emisión limitada, esta moneda será sin duda un recordatorio de una parte importante de la historia financiera de México.

