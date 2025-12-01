México y Singapur fortalecen cooperación digital y económica con nuevos acuerdos

Claudia Sheinbaum, presidenta de México recibió a Tharman Shanmugaratham, presidente de Singapur y a su esposa Jane Yumiko Ittogi en Palacio Nacional. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Como parte de la visita de Estado que lleva a cabo en México, este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum recibió a su homólogo de Singapur, Tharman Shanmugaratnam y a su esposa, Jane Yumiko Ittogi, en Palacio Nacional.

Tras varias reuniones privadas, en un mensaje a medios de comunicación, los mandatarios informaron que se establecieron acuerdos de cooperación en materia digital, infraestructura y económica, entre otros.

Ampliar

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump anuncia cierre del espacio aéreo con Venezuela

NUEVOS ACUERDOS EN MATERIA DIGITAL Y ECONÓMICA

Sheinbaum Pardo indicó que Singapur es la quinta nación entre los países de Asia pacífico, en términos de inversiones, que se ha consolidado en nuestro país.

Detalló que Singapur estableció su Embajada residente en la Ciudad de México, la cual se convertirá en la segunda en América Latina y la primera en un país de habla hispana con su apertura.

“Nuestro país contará con 87 embajadas residentes como reflejo del creciente interés internacional por nuestro país y como muestra de la voluntad compartida para profundizar nuestra cooperación” — , dijo Sheinbaum.

Agregó que se suscribieron importantes instrumentos como la restauración de arrecifes entre las áreas ambientales de los ministerios en la materia.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Trump endurece política migratoria y anuncia freno permanente a países del “tercer mundo”

IMPULSO AL INTERCAMBIO CULTURAL Y AL PUENTE TRANSPACÍFICO

La presidenta de México, subrayó el compromiso para fortalecer el puente transpacífico a través del intercambio cultural, económico, comercial y turístico.

En tanto, Tharman Shanmugaratnam destacó la colaboración entre ambos países, así como los acuerdos e inversión con nuestro país.

Síguenos en Google News y encuentra más información