Fijan fecha para juicio oral contra Gabriela “N” por homicidio del repartidor Daniel Tadeo, en Santa Fe

A unos días que se cumpla un año del incidente de tránsito, en el que murió el repartidor Daniel Tadeo, quien fue arrollado junto con su pareja, cuando iban a bordo de una motocicleta, por Gabriela “N”, conductora de una camioneta, en Santa Fe, un juez de control ordenó la reapertura y fijaron fecha para dictar el juicio oral en contra de la acusada.

Este lunes, el representante social informó a partes notificadas que será el próximo 23 de diciembre, el acto judicial en el que se desahogarán los datos de prueba que tendrán que ser aprobados por un juez de Control, y tras el avalúo, se daría el auto de vinculación.

Defensa alega incumplimiento de plazos

Los abogados de Gabriela “N”, señalaron que fue el miércoles pasado cuando fueron notificados de la fecha para la celebración de la audiencia, que en un principio se tenía programada para este lunes, pero explicaron que no se cumplía el debido proceso.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Bebé rescatado en calles de Tultitlán, será dado en adopción, tras un segundo abandono por parte de su abuela paterna

“La audiencia estaba programada para el día de hoy. Gabi se vinculó a proceso el día 13 de diciembre (de 2024). De ahí se dan 6 meses de investigación para que las partes puedan solicitar diversos actos de investigación, este plazo venció el día 3 de octubre de la presente anualidad”, dijo.

“Posterior a ello, el Ministerio Público con fundamento en el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene 15 días para presentar formal acusación. Una vez notificada a las partes, es decir, a esta defensa y a las víctimas, las víctimas tienen 3 días para constituirse como coadyuvantes, de acuerdo al artículo 368 del Código Nacional”.

“Después de ello, esta defensa particular una vez que nos notifiquen la coadyuvancia, tiene 10 días para presentar nuestra formal contestación, tal como lo establece”, así lo refirió el abogado Leonel Rodríguez.

Por ello, dijo que de haberse celebrado la audiencia este lunes, “no se reúnen las condiciones para poder debatir estos puntos de medios de investigación y para entrar en el principio de contradicción”.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Violencia Vicaria en el Día Naranja: Ana Orozco lleva 16 meses sin ver a su hijo Nico; el padre lo tiene retenido ilegalmente

Familia de la víctima protesta por el cambio de fecha

Sin embargo, familiares y amigos de Daniel Tadeo bloquearon los accesos a los juzgados de Doctor Lavista, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, en modo de protesta por el cambio de fecha de la audiencia.

Sobre los datos de prueba que presentarán el próximo 23 de diciembre, Leonel Rodríguez declaró que, “tenemos alrededor de siete testimoniales, documentales tenemos aproximadamente 10 y acuerdos probatorios me parece son tres”.

Con ellos, buscarán que su clienta sea declarada inocente por el homicidio culposo de tránsito en agravio de Daniel Tadeo, al que impactó con su camioneta en diciembre de 2024, en cuya motocicleta viajaba la cónyuge de la víctima mortal, quien ya llegó a un acuerdo reparatorio con la imputada.

Síguenos en Google News y encuentra más información