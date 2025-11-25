Violencia Vicaria en el Día Naranja: Ana Orozco lleva 16 meses sin ver a su hijo Nico; el padre lo tiene retenido ilegalmente

En otro caso de violencia vicaria: Ana Orozco, no ha visto a su hijo Nico de seis años, desde julio del año pasado, es decir, tiene 16 meses sin convivir con el menor, a pesar de tener la custodia.

Alejandro Talavera, padre del niño, se llevó a Nico y ejerce este tipo de violencia, para intentar conseguir una custodia compartida.

¿Qué ha ocurrido en el proceso judicial y por qué no se ha presentado el menor?

Hoy en el 25N, fecha que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conocido mundialmente como el Día Naranja, Ana Orozco, víctima de violencia vicaria, dio a conocer en el espacio de Así las Cosas PM, que su expareja ya tiene una orden penal para que entregue al niño, ya que nunca lo ha llevado a las audiencias realizadas en los juzgados familiares, donde es requerido.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la mamá de Nico, señaló que por este motivo, el padre del niño ya cuenta con una nueva carpeta por desacato judicial, a la orden judicial.

Ana afirmó que solo cinco veces ha hablado con su hijo desde que Alejandro, se lo quitó. Detalla que en un par de ocasiones, su expareja le dejó ver a Nico por videollamada, y que tuvo que conseguir su permiso para que le dejara hablar por teléfono con el pequeño.

“Lo más triste es que (mi hijo) cree, porque me lo ha preguntado directamente, que cuándo voy a firmar un papel, o sea, Nico en su cabeza piensa que soy yo la que tiene que firmar un papel para poder verlo. Él tiene seis años, su cabecita es muy pequeña para entender qué está pasando. Realmente yo creo que es de las cosas que a mí más me han afectado, qué está pensando él, de verdad creerá que yo no quiero firmar un papel porque estoy bien sin él o no. Él no sabe lo que estamos viviendo realmente”.

¿Qué avances tiene el caso y qué denuncias adicionales se han presentado?

Ana señaló que su caso judicial por el delito de violencia vicaria, ha tenido buen avance en este último año, y ya tiene fecha de audiencia inicial, sin embargo, denunció que su expareja intentó contratar a una colectiva para que la golpearan e impidieran su llegada a las audiencias programadas en los juzgados, donde el pequeño Nico tenía que estar presente.