¡Alerta ambiental en Loreto! Pobladores exigen al Senado frenar decreto que permite megacruceros en BCS

Pobladores, prestadores de servicios turísticos y defensores ambientalistas de Baja California Sur, pidieron al Senado de la República detenga el decreto que convierte al Puerto de Loreto en un punto y alto turismo y cabotaje que pone en peligro a la ballena azul y su riqueza natural.

Apoyados por la senadora del PAN, Susana Zatarian, a través de una comunicación dirigida a la Cámara Alta, los afectados explicaron que la reciente habilitación del Puerto de Loreto como Puerto de Altura y Cabotaje ha encendido las alarmas por la destrucción a la biodiversidad que podrían generar embarcaciones como yates y cruceros.

Susana Zatarian explicó que el el decreto, publicado el 10 de abril de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, plantea lo que para el gobierno federal parece una simple modificación administrativa, pero que para la comunidad local, dijo, significa un giro con profundas implicaciones ambientales, sociales y económicas.

En tanto, los pobladores y ambientalistas reiteraron que Loreto no es un puerto cualquiera. Es la puerta de entrada al Parque Nacional Bahía de Loreto, un Área Natural Protegida reconocida internacionalmente por su biodiversidad y por haber consolidado un modelo turístico sustentable.

“En sus aguas habitan especies emblemáticas como la ballena azul, tortugas marinas, delfines, tiburones y aves migratorias, todas dependientes del delicado equilibrio ecológico de la región”, explicaron.

Advirtieron que la reclasificación abre la puerta a embarcaciones de gran calado, yates y cruceros, con riesgos acumulativos: contaminación acústica submarina, derrames de combustible, descargas de aguas residuales, presión sobre hábitats marinos y afectaciones directas a especies sensibles.

“No se trata de oponerse al desarrollo, sino de impedir que avance a costa del patrimonio natural que sostiene a Loreto” — , aseveraron los habitantes.

La senadora Susana Zatarian también destacó que el malestar se intensificó el 7 de mayo, cuando el Consejo Asesor del Parque Nacional Bahía de Loreto rechazó por unanimidad la medida y la eventual llegada de megacruceros.

La ausencia de autoridades federales en esa sesión fue interpretada como desinterés frente a un reclamo legítimo de transparencia y participación ciudadana.

Los sectores locales exigen claridad: estudios de impacto ambiental, análisis de riesgo marítimo, dictámenes técnicos y evaluaciones de capacidad de carga turística.

Sin esa información, el decreto se percibe como una imposición que amenaza el modelo sustentable construido durante décadas.

La senadora panista por Baja California Sur, Susana Zatarain, reiteró :

“La autoridad federal aún tiene margen para rectificar. Escuchar a la comunidad, abrir la información técnica y revisar la medida no sería un retroceso, sino un acto mínimo de responsabilidad ambiental y respeto social”. —

Y finalizó la legisladora: