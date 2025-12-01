Feria de la Barbacoa 2025 en Milpa Alta: Ubicación y costos en CDMX para probar la tercera mejor comida de México

La Feria de la Barbacoa celebra su edición 25 en Milpa Alta, CDMX.

Este fin de semana arrancó la vigésima quinta edición de la Feria de la Barbacoa en la Ciudad de México, una de las comidas favoritas del chilango y de muchos mexicanos. Así que ahora te contamos de qué va esta nueva edición, porque es una de esas ferias gastronómicas que celebran la comida mexicana a su manera. Y esta vez el protagonista es este platillo que va con sus tacos, consomé y, claro, una buena cerveza.

¿Cuándo es la Feria de la Barbacoa 2025?

La edición 25 de la Feria de la Barbacoa en San Salvador Cuauhtenco comenzó el pasado sábado 29 de noviembre.

¿Hasta cuándo estará la Feria de la Barbacoa 2025?

La barbacoa es famosa por “levanta muertos” y por curar más de una cruda para cientos de mexicanos, es clásica de los domingos en muchas familias y, por esta razón, esta feria estará hasta el domingo 7 de diciembre, así que todavía tienes una semana completa para lanzarte.

25º edición de la Feria de la Barbacoa 2025 en Milpa Alta, CDMX. Ampliar

¿Qué encontrarás en esta edición?

Encontrarás un montón de propuestas por comerciantes dedicados a este platillo. Habrá los clásicos tacos y también barbacoa de pollo, res, conejo y cordero; todo lo que distingue a esta deliciosa “barbacha”.

Además, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México también agregó que habrá salsas de molcajete, bebidas tradicionales y el programa cultural que suele acompañar la feria cada año.

¿Dónde se celebra la Feria de la Barbacoa en 2025?

La ubicación es en la plaza cívica de San Salvador Cuauhtenco, en calle Jalapa esquina Benito Juárez S/N, alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.

Barbacoa, el tercer mejor platillo en México

Cabe mencionar que la barbacoa es el tercer platillo mejor calificado en la lista de los 100 platillos mexicanos, solo superado por el caldo de queso de Sonora y los tacos de carne asada, según la última lista de Taste Atlas.

