Encuentran sanos y salvos a agentes de la SSPC secuestrados en Jalisco: Sheinbaum
Los dos elementos de seguridad federal recibieron atención médica, informó la Presidenta
La presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes que fueron hallados con vida los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana secuestrados en Jalisco la semana pasada.
“Losdos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana secuestrados por un grupo criminal en Jalisco fueron encontrados en buen estado de salud. Es el recado que me pasan en este momento”— Informé Sheinbaum después de que su equipo le entregara un sobre
Sin embargo, señaló que será el secretario Omar García Harfuch es quien deberá ofrecer más detalles sobre este caso en las próximas horas.
Tras la información compartida por la Presidenta, el secretario García Harfuch publicó en su cuenta de X que los agentes pronto estarán con sus familias.
Hallazgo de la unidad y labores de inteligencia
De acuerdo con la SSPC el 26 de noviembre informó que los agentes fueron privados de la libertad por un grupo armado en la ciudad de Zapopan y sólo se halló la unidad en la que viajaban con impactos de bala y rastros de sangre.
Agentes del Centro Nacional de Inteligencia de la SSPC confirmaron que se trataba del auto de sus compañeros y dentro del vehículo se localizó una pistola y había tres chalecos en la cajuela.
Ambos agentes realizaban labores de inteligencia e investigación de campo para desarticular células criminales en Jalisco.