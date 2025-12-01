El tiempo de AMLO ya pasó; exige Kenia López Rabadán que deje gobernar a Sheinbaum

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, aseguró que la participación política de Andrés Manuel López Obrador ya pasó, y ahora debería dejar de entrometerse en la vida pública del país.

¿Por qué considera que ya no debe intervenir?

La legisladora panista coincidió con la presidenta Sheinbaum y rechazó que hubiera alguna de las razones que dio el ex mandatario para volver a las actividades políticas.

Señaló que debería permitir a la Presidenta de la República gobernar libremente sin inmiscuirse en asuntos que solo competen a Sheinbaum.

“Con todo respeto, pero me parece que el tiempo del expresidente López Obrador ya pasó, él ya tuvo la oportunidad de fijar posiciones, de hacer políticas públicas y su tiempo ya concluyó. Me parece que por respeto a la primera mujer presidenta en la historia de este país debe dejar, le debe permitir que fije posiciones y él debería respetarle ese espacio”. — Kenia López Rabadán

AMLO reapareció para presentar su libro Ampliar

¿Qué dijo sobre una posible aspiración presidencial?

Cuestionada sobre su aspiración presidencial, luego de que el líder nacional de su partido, Jorge Romero, la “destapo” como una de las mujeres que podrían ser candidatas del PAN en el 2030, Kenia López Rabadán, señalo que por el momento solo piensa en su cargo como presidente de la Cámara de Diputados.

“Agradezco el comentario, la mención a mi presidente nacional, hoy estoy convencida que en lo que a mí toca es presidir esta Cámara de Diputados y hacerlo con honor, con responsabilidad, con ética y trabajo. Después Dios dispondrá, soy una mujer de fe y estoy convencida de que hay que trabajar... Hoy lo que me gusta es ser presidenta de la Cámara de Diputados”. — Kenia López Rabadán

¿Qué plantearon los productores en su reunión con la diputada?

Kenía López Rabadán se reunió este lunes con productores de varias entidades del país que siguen inconformes con la propuesta de ley en materia de aguas, pese a que se aprobará el dictamen este miércoles y el jueves se turnará al Pleno de la Cámara de Diputados para su aprobación.

