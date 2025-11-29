Arranca la FIL Guadalajara con entrega del certificado “Hecho en México”

Entre aplausos reflexiones y con corte de listón a arrancó sus trabajos la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara.

Desde Expo Guadalajara al acompañar la inauguración de la mayor fiesta cultural, el secretario de Economía Marcelo Ebrard, entregó el primer certificado para este evento de “Hecho en México”.

Hecho en México para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara : pic.twitter.com/HURsjyVcsr — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 29, 2025

¿Qué representa el certificado “Hecho en México” para la feria?

“Esta Feria Internacional del Libro además de ser un gran evento editorial, es un gran evento de libertad cultural en un mundo donde la barbarie se asoma todos los días y hay quien pone en peligro o lo propone, nuestras libertades y nuestras aspiraciones más caras, los supremacistas, los que promueven la sustitución de civilizaciones”. — Marcelo Ebrard

Y se entregó el Premio FIL de Literatura en Lengua Romances al escritor franco libanés Amin Maalof que ante el avance de la tecnología como la IA aseguró, no hay que dejarse dominar por las palabras, pero sí ser conscientes.

“También tenemos las biotecnologías que nos ayudan a vivir más tiempo y con mejor salud pero que si se usan de manera imprudente o mal intencionada podrían poner en peligro la integridad física y mental de la especie humana o incluso su supervivencia, riesgos de tal magnitud que exigen de nuestra parte vigilancia”. — Amin Maalof, escritor

¿Qué reflexiones dejó Amin Maalof en la inauguración?

Maalof enfatizó hoy más que nunca la literatura es indispensable para tener un futuro.

“Es convencernos de que, a pesar de nuestras diferencias, de nuestras enemistades, de los resentimientos que nos dividen a unos contra otros, nuestro destino se ha vuelto común, o sobrevivimos juntos o desaparece juntos. La tercera misión de la literatura en el siglo XXI es arrojar luz sobre los valores esenciales del ser humano como la dignidad, la libertad, el respeto mutuo, la convivencia armoniosa” — Amin Maalof, escritor

Insistió que es necesario mantener la ilusión de qué la historia avanza cuando la sociedad pasa de la dictadura a la democracia y es que refirió que nunca se puede ser totalmente seguro que un país nunca volverá a la dictadura o la guerra después de haberla superado.

“La literatura es más indispensable que nunca”: Amin Maalouf



En la inauguración de la FIL, Amin Maalouf, premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025, destacó el papel de la lectura para enfrentar los desafíos actuales. 📖



Consulta el comunicado: https://t.co/TrA8IZMvIF pic.twitter.com/mGAhdQ86Tr — FIL Guadalajara (@FILGuadalajara) November 30, 2025

¿Qué retos enfrenta hoy la industria editorial?

Previamente el presidente de la FIL de Guadalajara, José Trinidad Padilla López, afirmó que esta feria nació para servir a la sociedad de las coyunturas y destacó que la industria editorial es considerada la más antigua de las industrias que permite enfrentar desafíos como la transición digital, la fragmentación de formatos, las tensiones entre accesibilidad y derechos de autor, la mutación de los hábitos lectores, la irrupción de la inteligencia artificial y la amenaza de la homogeneización cultural.

