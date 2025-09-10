Movilidad incluyente: La ciclovía Tlalpan integrará puntos para trabajadoras sexuales

La nueva ciclovía Tlalpan es uno de los proyectos de movilidad más ambiciosos de la capital, pero también ha generado cierta polémica. Recientemente, las autoridades de la Ciudad de México anunciaron que el proyecto incluirá 58 puntos de inclusión a lo largo de su recorrido.

Estos espacios están diseñados para facilitar la movilidad, permitiendo a los usuarios acceder al transporte público, pero también serán utilizados por las trabajadoras sexuales que operan en la zona.

¿Cómo serán estos espacios para las trabajadoras sexuales?

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que estos puntos de inclusión serán bahías sin jardineras, ubicadas estratégicamente a lo largo de la ciclovía Tlalpan. Aunque se ha mencionado que son para las trabajadoras sexuales, la mandataria aclaró que su propósito es más amplio.

Estos puntos de acceso están pensados para cualquier tipo de servicio, permitiendo a cualquier persona, desde la banqueta, tomar un autobús, un taxi, o pedir un viaje por aplicación. Es en estos espacios donde las trabajadoras sexuales también podrán continuar con su labor de manera más organizada.

Como parte del proyecto de la transformación de la Calzada de Tlalpan, se implementó una prueba piloto para la ciclovía “La Gran Tenochtitlán”, en el tramo de Lucas Alamán a Metro Chabacano.#CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/2E0bHnJgl4 — Secretaría de Obras y Servicios CDMX (@SOBSECDMX) July 30, 2025

¿Se ha hablado con las trabajadoras sexuales al respecto?

Sí. César Cravioto, secretario de Gobierno de la capital, informó que se han llevado a cabo siete mesas de trabajo con las trabajadoras sexuales para abordar varios temas relacionados con la ciclovía Tlalpan.

Durante estas reuniones, no solo se discutió la creación de estos espacios, sino también otros asuntos, como el tipo de vestimenta que usarán en zonas cercanas a escuelas, una petición que provino de padres de familia. Esto demuestra que las autoridades han mantenido un diálogo con las afectadas para integrar sus necesidades en el proyecto de la ciclovía Tlalpan.

