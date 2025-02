Conoce el primer ‘Centro de Cuidado de las Emociones’ en la alcaldía Tlalpan. Contará con atención GRATUITA

La CDMX tiene el primer “Centro de Cuidado de las Emociones” recién inaugurado por la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, quien aseguró que este tipo de centros, podrán acercar a muchas personas a entender sus emociones.

¿Por qué se inauguró el primer ‘Centro de Cuidado de las Emociones’?

Este centro es parte de una iniciativa que quiere garantizar el acceso a la salud mental de la mayoría de la población de la CDMX.

Las autoridades capitalinas mencionan que este tipo de acciones son fundamentales para construir una comunidad con bienestar emocional, que integre la “salud mental” como prioridad.

El “Centro de Cuidado de las Emociones” se ubica en la colonia Mesa Los Hornos, en la alcaldía Tlalpan, y es el primero de los 100 que se quieren hacer en las distintas Utopías de la CDMX. Su objetivo es que no exista una inaccesibilidad al cuidado de la salud mental, ya que sin ésta, no se pueden realizar muchas actividades cotidianas.

Añadieron que se busca impulsar la iniciativa del Sistema Público de Cuidados, el cual, incluye la transformación del Instituto para la Atención y Prevención de la Adicciones (IAPA) en el Instituto de Atención Mental y las Adicciones, el cual estará basado en un enfoque de derechos humanos, de género, curso de vida y atención comunitaria.

¿Qué tipo de atención se brindará?

Se plantea que el centro brinde atención a todos los habitantes de la zona y sus alrededores. Contará con:

Áreas de atención de trabajo social

Consultorio Médico de Atención genera;

Consultorios de psicología

Sala de usos múltiples

Servicio de nutrición

Ginecólogía

Pediatría

Dentista

El “Centro de Cuidado de las Emociones” estará abierto de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs y todos los servicios que estarán disponibles serán completamente gratuitos.

