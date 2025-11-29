Vinculan a proceso a Eduardo “N” por asesinato de ciudadano chino en Jilotzingo, Edomex

Un juez con sede en Tlalnepantla, dictó auto de vinculación a proceso en contra de Eduardo “N”, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aportara los elementos suficientes que demuestran su presunta responsabilidad en los delitos de robo de vehículo con violencia; desaparición cometida por particulares con la agravante de que la persona falleció a consecuencia de la desaparición y de que mantenía una relación laboral con la víctima.

¿Qué ocurrió el día de los hechos?

Según se ha podido establecer mediante las investigaciones efectuadas por la Fiscalía, el 31 de octubre de 2020, las víctimas, un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad china, circulaban a bordo de un vehículo en la vialidad Sendero Escolar, Rancho Blanco, Espíritu Santo, perteneciente al municipio de Jilotzingo, en el Estados de México en compañía de uno de sus empleados y otros sujetos más, entre ellos el hoy detenido, quienes en algún momento los amenazaron con armas de fuego y luego agredieron.

Después, privaron de la libertad a la víctima de sexo masculino, en tanto que a la mujer la golpearon, amordazaron y la abandonaron en un lugar boscoso.

La mujer logró pedir ayuda y alertar a las autoridades, quienes iniciaron la investigación correspondiente, en tanto que el cuerpo del masculino fue encontrado días después.

¿Cómo avanzó la investigación?

Con el avance en las investigaciones ministeriales, fue posible determinar la identidad de los posibles partícipes, entre ellos Eduardo “N”, quien fue detenido e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, a disposición de la Autoridad Judicial.

¿Qué determinó el juez?

Tras valorar las pruebas ofrecidas por la Fiscalía de Justicia del Estado, el juez determinó vincularlo a proceso. Por tal motivo estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria y fijó como medida cautelar la prisión preventiva.

