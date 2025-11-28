Black Friday 2025: Todo lo que hay que saber

El Black Friday es un evento comercial originario de Estados Unidos que marca el inicio de la temporada de compras navideñas con descuentos masivos en productos como electrónica, moda, hogar y tecnología. En México, aunque no es una tradición nativa, ha ganado popularidad desde hace años, especialmente tras el Buen Fin, atrayendo a consumidores que buscan ofertas en tiendas físicas y en línea. Para 2025, se espera una participación récord de retailers locales e internacionales con extensiones como el Black Weekend y el Cyber Monday para maximizar las oportunidades de ahorro.

Fechas y Duración

El Black Friday 2025 en México se celebra oficialmente el viernes 28 de noviembre, coincidiendo con la fecha global posterior al Día de Acción de Gracias. Sin embargo, muchas tiendas extienden las promociones para formar el “Black Weekend” o “Black Week”, desde el 24 o 27 de noviembre hasta el lunes 1 de diciembre (Cyber Monday, enfocado en ofertas digitales). Esto permite compras durante 5 o 7 días, con descuentos que pueden llegar hasta el 70% en categorías seleccionadas, ideal para adelantar regalos navideños.

Horarios de Ofertas

Las promociones inician temprano para captar a los compradores madrugadores. En general:

En línea : Desde las 00:01 horas del 28 de noviembre (medianoche del jueves) con ofertas relámpago que duran horas o hasta agotar existencias.

: (medianoche del jueves) con ofertas relámpago que duran horas o Tiendas físicas: Apertura extendida desde las 06:00 o 07:00 horas hasta las 23:00 o medianoche con filas y límites de compra por producto en algunos casos.

Plataformas como Amazon México activan su “Black Week” desde el 24 de noviembre a las 00:00, mientras que Walmart y sus filiales comienzan en línea a medianoche y en sucursales a las 06:00. Se recomienda verificar apps o sitios web para alertas en tiempo real, ya que los horarios pueden variar por sucursal o región.

Tiendas Participantes Físicas

Varias cadenas departamentales y supermercados abrirán sus puertas con descuentos en vivo, enfocados en electrónica, ropa y artículos del hogar. Aquí una selección clave:

Walmart y Bodega Aurrera: Ofertas en línea blanca, juguetes y limpieza; horarios de 06:00 a 23:00 en miles de sucursales nacionales.

Ofertas en línea blanca, juguetes y limpieza; horarios de 06:00 a 23:00 en miles de sucursales nacionales. Sam’s Club : Membresía requerida; descuentos en bulk para hogar y tecnología, de 07:00 a 22:00.

: Membresía requerida; descuentos en bulk para hogar y tecnología, de 07:00 a 22:00. Liverpool y Sears: Moda premium, perfumes y accesorios; apertura a las 07:00 con meses sin intereses.

Moda premium, perfumes y accesorios; apertura a las 07:00 con meses sin intereses. Coppel y Elektra : Electrodomésticos y muebles accesibles; desde las 08:00, con financiamiento inmediato.

: Electrodomésticos y muebles accesibles; desde las 08:00, con financiamiento inmediato. Soriana y Suburbia: Ropa y hogar; 07:00 a 22:00 en centros comerciales.

Estas tiendas suelen tener colas en plazas como Antara, Mitikah, o Galerías Coapa, por lo que es aconsejable llegar temprano.

Tiendas Participantes en Línea

El comercio electrónico domina el Black Friday, con envíos gratuitos y ventas flash:

Amazon México : Black Week del 24 al 30 de noviembre; descuentos en Prime (smartphones, laptops) desde 00:01.

: Black Week del 24 al 30 de noviembre; descuentos en Prime (smartphones, laptops) desde 00:01. Mercado Libre : Ofertas en tecnología y hogar; inicia a medianoche con Mercado Envíos Full.

: Ofertas en tecnología y hogar; inicia a medianoche con Mercado Envíos Full. Shein, Temu y AliExpress : Moda y accesorios low-cost; promociones globales desde 00:00, con descuentos del 50-80%.

: Moda y accesorios low-cost; promociones globales desde 00:00, con descuentos del 50-80%. Adidas, Nike y Puma : Calzado y ropa deportiva; ventas en sus sitios desde las 00:00 del 28.

: Calzado y ropa deportiva; ventas en sus sitios desde las 00:00 del 28. Liverpool, Coppel y Walmart online: Integran ofertas físicas con e-commerce; meses sin intereses y entregas express.

Apps como éstas esperan un pico de tráfico, por lo que usa WiFi estable y compara precios con herramientas como extensiones de navegador.

Consejos para Aprovechar las Ofertas

Para maximizar ahorros

Compara precios históricos

Activa notificaciones y verifica políticas de devolución (generalmente 30 días).

(generalmente 30 días). Evita fraudes revisando URLs oficiales y usa tarjetas con protección.

En México, el evento genera un impacto económico de miles de millones de pesos, pero prioriza necesidades sobre impulsos. ¡Prepárate para un fin de semana de compras inolvidable!

