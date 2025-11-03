Mujer exhibe en VIDEO acoso a plena luz del día en la plancha del Zócalo de la CDMX

Las mujeres en México han sido víctimas de múltiples violencias debido al sistema patriarcal y a los problemas sistémicos que se viven en la sociedad actual. Recientemente, una mujer exhibió en un video cómo un sujeto no deja de seguirla, esto generó una reacción de impotencia, desatando todo tipo de comentarios en redes, te contamos más al respecto.

Mujer es acosada en la plancha del Zócalo de la CDMX / NurPhoto Ampliar

Mujer graba el acoso que se recibió en el Zócalo de la capital

En redes sociales se volvió viral un video de una mujer que se encontraba caminando por la plancha del Zócalo capitalino a plena luz del día, cuando en su video, se da cuenta que hay un señor que la está siguiendo.

Ella sin mencionar nada, comienza a caminar entre la multitud y nota que el sujeto se le queda mirando. Sin decir nada, ella avanza y el señor no deja se caminar tras de ella. En un momento, ella lo mira y el sujeto en cuestión, no hace nada más que seguir con el acoso.

La indignación creció en redes, y muchos se preguntan: ¿Por qué las mujeres no pueden caminar seguras en un espacio público?

Cifras oficiales de las violencias que viven a diario las mujeres

De acuerdo con cifras oficiales y recientes a cargo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), quienes cuentan con datos más actualizados, mencionan que el 49.3% de las mujeres en cuanto a población infantil y adolescente, han sido víctimas de acoso.

Por otro lado, el INEGI menciona que en 2021, alrededor del 70.01% de las mujeres con más de 15 años de edad, han sufrido todo tipo de violencia, pues sus variables cuentan con violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial y discriminación. Esto desafortunadamente ha ido en aumento, pues se tiene registrado que en 2016, el 69.3% sufría algún tipo de violencia.

Las cifras evidencian cómo es que las mujeres sobreviven cada día a distintas violencias, entre ellas el acoso, que como se puede ver en el video del caso anteriormente mencionado, suceden en todo tipo de contextos y lugares, incluso estando rodeadas de una multitud.

Recuerda que en caso de acoso, el Gobierno de México ha puesto a disposición dos opciones para ser canalizadas o canalizados luego de ser víctimas de este tipo de violencias, tales como:

Contactar la línea “Vida sin violencia” (01-800-911-25-11) del INMUJERES o la línea de acoso escolar del SEP (01800-11-ACOSO) .

del INMUJERES o la línea de acoso escolar del . Específicamente en la Ciudad de México, está disponible la *Línea SOS Mujeres (765) para violencia de género, o la Denuncia Anónima (089) para otros delitos.

