¿Cuáles son las funciones de un Fiscal al frente de la Fiscalía General de la República?

El Fiscal General de la República (FGR) es una de las figuras más importantes en el sistema de justicia mexicano. Al frente de una institución autónoma, su rol va mucho más allá de simplemente presentar cargos, pues en realidad se encarga de construir la estrategia nacional contra el crimen federal y el garante de la legalidad en el país.

Por lo que te contamos cuáles son las funciones de un fiscal para estar al frente de la FGR en México.

Dirigir, investigar y perseguir; la triple misión de un Fiscal General

Si te preguntas qué es lo que está pasando con Gertz Manero y su salida de la FGR, es importante conocerlo, claro que sí, sin embargo, también es de sumo interés saber cuáles son las funciones de alguien que ocupa este puesto tan importante.

Y es que para empezar, hay que explicar que las funciones del Fiscal General, están establecidas principalmentelmente en la Constitución y la Ley de la Fiscalía General de la República. Por lo que se resume en tres grandes pilares a continuación explicados:

Dirección y Estrategia Institucional

Quien encabeza este puesto es quien traza el rumbo de la procuración de justicia federal, incluyendo criterios generales, prioridades y enfoques que se deben seguir para investigar y perseguir los delitos.

Investigación de Delitos Federales

El Fiscal General es el responsable de presidir y supervisar a sus órganos auxiliares, que son la Agencia de Investigación Criminal, la Policía Federal Ministerial y los peritos, procurando siempre que actúen con objetividad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos.

Ejercicio de la Acción Penal

Una vez que se concluye la investigación, es la Fiscalía a cargo del Fiscal General, quien debe buscar la justicia. Esto utilizando la Judicilización de casos, la representación legal y la defensa del orden jurídico.

¿Qué importancia tiene un Fiscal para la ciudadanía mexicana?

El papel del Fiscal General de la FGR es un termómetro de la justicia en el país. Cuando el Fiscal asume sus funciones, tiene la llave para combatir la impunidad y garantizar la transparencia.

Es decir, su autonomía constitucional busca blindarlo de presiones políticas, permitiéndole tomar decisiones basadas únicamente en la legalidad y la evidencia. Por ello tanto los resultados, la transparencia y el respeto a los derechos humanos deben ser seguidos de cerca de quien quede a cargo de la Fiscalía General de la República para esclarecer si se sigue la agenda de la justicia en México.