Los 5 momentos más polémicos en la gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de Fiscalía General de la República

En medio de una jornada marcada por movimientos inesperados en la Fiscalía General de la República, la renuncia de Alejandro Gertz Manero abrió un nuevo capítulo institucional. Su salida, confirmada entre reservas y versiones encontradas, reorganiza el tablero político y deja al descubierto los episodios que definieron su paso por la FGR.

Su gestión duró poco más de seis años. Llegó en 2019 como el primer fiscal autónomo del país, con la promesa de construir una institución profesional, independiente y capaz de enfrentar casos de alto impacto. Su paso dejó decisiones, litigios y confrontaciones que marcaron el sistema de justicia en México.

Este recuento revisa cinco episodios que definieron su gestión y que, por su alcance institucional, su impacto público y sus consecuencias legales, quedaron como los momentos más controvertidos de su administración.

1. El caso Alejandra Cuevas Morán y la intervención de la SCJN

En octubre de 2020, tuvo lugar el episodio más crítico de su gestión, el proceso contra Alejandra Cuevas Morán y su madre, a quienes la FGR acusó por la muerte de un familiar de Gertz. La figura jurídica utilizada, “garante accesoria”, no existe en el marco penal, lo que abrió cuestionamientos sobre la legalidad del caso.

Cuevas estuvo más de 500 días en prisión hasta que la Suprema Corte revocó la acusación por unanimidad. Además, la filtración de grabaciones donde se escuchaba a Gertz discutir detalles del proyecto de sentencia reforzó la percepción de intervención directa en un asunto personal. Fue un golpe a la credibilidad de la Fiscalía y a la narrativa de autonomía que acompañó su llegada.

2. Denuncias de tortura en el caso Emilio Lozoya

Otro punto de fricción surgió con el caso Odebrecht en 2022. La defensa del exdirector de Pemex señaló que la FGR presionó a Emilio Lozoya para implicar a terceros y fabricar declaraciones que sostuvieran la narrativa del caso. Las denuncias por presunta tortura psicológica, amenazas y coacción se presentaron formalmente contra el fiscal y miembros de su equipo. Aunque la institución negó irregularidades, el episodio reavivó dudas sobre el uso de la Fiscalía para construir versiones oficiales en investigaciones de alto perfil.

3. Propuesta de eliminar el delito de feminicidio del Código Penal

En 2020, Gertz impulsó una reconfiguración del marco penal que incluía eliminar el tipo penal específico de feminicidio y convertirlo en una agravante del homicidio. La propuesta fue rechazada por legisladoras, organizaciones de mujeres y especialistas en derecho penal, quienes advirtieron retrocesos en la protección de víctimas y en la visibilidad estadística del delito.

La presión pública llevó a retirar la iniciativa, pero el episodio dejó una marca: la percepción de que el fiscal privilegiaba una visión simplificada del sistema penal por encima de criterios de derechos humanos.

4. Acumulación de escándalos internos y señalamientos de uso político de la institución

Durante su administración surgieron múltiples cuestionamientos, entre ellos órdenes de aprehensión controvertidas, investigaciones consideradas selectivas, conflictos internos dentro de la Fiscalía y denuncias de abuso de autoridad. Críticos y especialistas señalaron un patrón de decisiones orientadas por intereses personales o alianzas políticas, más que por criterios técnicos. Aunque la FGR mantuvo investigaciones en casos relevantes, el desgaste público fue constante y afectó la percepción de legitimidad institucional.

5. Renuncia y cierre de ciclo con nombramiento diplomático

En noviembre de 2025, Gertz presentó su renuncia y fue propuesto como embajador en un país aliado. El anuncio formalizó el cierre de una etapa marcada por tensiones entre la Fiscalía, el Poder Judicial, sectores de derechos humanos y organizaciones civiles. La salida dejó pendientes procesos abiertos, denuncias sin resolución y una discusión nacional sobre la necesidad de replantear el diseño y la operación de la FGR. Su ciclo concluyó sin una evaluación pública integral y sin que los casos más polémicos tuvieran consecuencias administrativas o judiciales.

El final del fiscal más longevo en la era 4T

La salida de Gertz ocurre en un momento en el que el nuevo gobierno intenta recomponer la relación entre instituciones y ciudadanía, particularmente en materia de justicia. Su renuncia no solo marca el fin de una era marcada por tensiones y controversias; también abre un espacio para redefinir el papel de la Fiscalía en un país que exige mayor transparencia, menos protagonismos personales y una ruta clara para reconstruir la confianza pública. El relevo, más que un trámite, será una prueba temprana para medir hasta dónde quiere y puede llegar la próxima administración en su promesa de reorganizar el sistema de procuración de justicia.