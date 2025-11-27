Warped Tour 2026: Estos son los precios de los boletos para el festival más punk en México

El Vans Warped Tour fue creado por Kevin Lyman en 1995 como una gira musical que pronto se convirtió en el festival de música por excelencia del rock, punk, y otros género similares. Este legendario evento llegará a México en 2026 y te dejamos los precios de los boletos para que no se te pase nada si es que quieres asistir.

Vans Warped Tour se llegará a México este 2026 / Orlando Sentinel Ampliar

¿Cuánto costarán los boletos para asistir al Vans Warped Tour 2026 en México?

Más allá de la música, el Warped Tour fue un epicentro de la cultura alternativa y callejera. El festival integraba una fuerte conexión con los deportes extremos, incluyendo grandes rampas para demostraciones de skateboarding y BMX.

Aunque no se sabe qué bandas se estarán presentando en el Warped Tour 2026 en México, los precios de los boletos para los próximos 12 y 13 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez serán los siguientes:

GENERAL FASE 1: $2,455.25

GENERAL FASE 2: $2,827.25

GENERAL FASE 3: $3,199.25

GENERAL FASE 4: $3,571.25

PLUS FASE 1: $4,419.25

PLUS FASE 2: $5,089.25

PLUS FASE 3: $5,783.25

Vans Warped Tour 2026 en México Ampliar

¿Cuándo se podrán comprar los boletos?

Es importante mencionar que la esencia del Warped Tour radica en su naturaleza itinerante y frenética, pues cada día la caravana de escenarios, bandas, stands y todo lo que forma un festival, se transmuta a través de su emoción. Asimismo, algo que caracteriza a este festival es que la revelación de los horarios de las bandas, se anunciaban tan solo unas horas antes de que comenzara el evento, por lo que se espera que este Warped Tour 2026 en México sea similar.

Y si no te lo quieres perder, a partir de hoy 27 de noviembre podrás comprar tus boletos con estas preventas:

Venta Beyond: 27 de Noviembre 9:00 AM

Preventa Priority: 28 de Noviembre 9:00 AM

Preventa Banamex: 1 de Diciembre 2:00 PM

Venta General: 2 de Diciembre 2:00 PM

Así que ya te la sabes, si no te quieres perder el Warped Tour 2026 en México, deberás estar atento o atenta a tus boletos y esperar con ansias al próximo año para ver a tus bandas favoritas.