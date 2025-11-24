Warped Tour: ¿Qué fue del festival y cuándo vuelve a México?

El Vans Warped Tour no era solo un festival de música; fue una institución cultural que definió el verano de una generación. Durante casi 25 años, desde 1995, este tour itinerante se convirtió en el epicentro de la escena punk rock, pop-punk y metalcore en Norteamérica, llevando a cientos de bandas a estacionamientos de parques de diversiones y recintos al aire libre en Estados Unidos y Canadá.

Vans Warped Tour México 2026 Ampliar

Su creador, Kevin Lyman, ideó un concepto que era un ecosistema completo de música, skate, BMX y activismo, uniendo a comunidades jóvenes con una pasión por lo alternativo. Su modelo era único: múltiples escenarios, cortos sets de música y una rotación de cartel diaria que hacía que cada parada fuera impredecible y emocionante.

¿Qué hizo al ‘Warped Tour’ un fenómeno de la contracultura?

Lo que realmente diferenció al Warped Tour de otros grandes festivales fue su enfoque en la comunidad y la accesibilidad. Más allá de los cabezas de cartel, el festival ofrecía una plataforma masiva para bandas emergentes, muchas de las cuales hoy son gigantes de la música alternativa. El ambiente era de bajo perfil y muy enfocado en la interacción:

Deporte y Música: La fuerte asociación con Vans integraba rampas de skate y BMX dentro del recinto, uniendo la cultura del deporte extremo con el rock.

La fuerte asociación con integraba rampas de skate y BMX dentro del recinto, uniendo la cultura del deporte extremo con el rock. Activismo y Comunidad: El festival siempre hizo espacio para organizaciones sin fines de lucro, promoviendo causas sociales, la educación y la conciencia ecológica, lo que le dio una dimensión más profunda que la simple música.

El festival siempre hizo espacio para organizaciones sin fines de lucro, promoviendo causas sociales, la educación y la conciencia ecológica, lo que le dio una dimensión más profunda que la simple música. Punk Rock y Verano: El tour se realizaba durante los meses de verano, ofreciendo un escape de la rutina y estableciendo un rito de paso para millones de adolescentes. Bandas como Blink-182, Green Day, Paramore y My Chemical Romance pasaron por sus escenarios.

El intento de arribo del ‘Warped Tour’ a territorio mexicano

A pesar de su éxito masivo al norte del continente, el formato completo del Warped Tour enfrentó obstáculos para establecerse en México. El debut oficial en el país fue un proceso complicado que se gestó durante el año 2017.

La primera fecha anunciada para el Warped Tour México se programó en mayo de 2017 en el Foro Pegaso, ubicado en Toluca, Estado de México. Sin embargo, esta edición tuvo problemas logísticos y de producción, y los reportes indican que no se concretó como un evento Warped oficial o fue cancelado. Hubo un segundo intento, una fecha en octubre de 2017 en la Arena Ciudad de México, que tampoco logró replicar el éxito y el espíritu del festival itinerante original.

Aunque su regreso implique mucho potencial en pleno 2025, regresará para 2026 el 12 y 13 de septiembre y los boletos saldrán a la venta el próximo 2 de diciembre de 2025. Así que si eres de los emos, punks y más que disfrutan a Panic At The Disco, revisa bien los sitios oficiales para que no te pierdas nada de este nuevo festival.