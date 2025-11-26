Taquería “La Dua” revela menú y precios del pop up de Dua Lipa durante el Radical Optimism Tour en CDMX

La cantante Dua Lipa abrirá su taquería La Dua durante las fechas de su gira Radical Optimism Tour en la Ciudad de México.

¡Está confirmado! La cantante Dua Lipa traerá una experiencia especial para sus fans en Ciudad de México,donde abrirá una taquería como parte de su Radical Optimism Tour, con el que llegará del 1 al 5 diciembre.

Si de inmediato te imaginaste haciendo fila en La Dua, aquí te contamos todos los detalles de los precios, tipo de tacos, dirección y todo lo que promete esta pop up inspirada en la artista londinense.

La taquería La Dua ofrecerá una experiencia gastronómica inspirada en la famosa cantante que estará en México por su Radical Optimism Tour. / Samir Hussein Ampliar

¿Cuál es la ubicación de la taquería de Dua Lipa?

Lo primero que tienes que saber es dónde está La Dua y lamentamos decirte que no es por los rumbos del Estadio GNP, así que debes tomarte tu tiempo si planeas comer en la taquería de la intérprete de “Levitating” antes de disfrutar de su show.

La dirección es Avenida Michoacán 93, en la Colonia Condesa de la CDMX, en las instalaciones de la taquería Los Caramelos, con un horario de servicio de las 12:00 horas, es decir al mediodía, a la medianoche.

¿Cuáles son los precios de La Dua?

Aunque esta ligada a una estrella como Dua Lipa, la pop up de este alimento muy mexicano inspirada en la cantante no te hará vaciar la cartera, ya que maneja un precio único de 249 pesos para todos los comensales.

Los tacos de La Dua estarán totalmente alejados del estilo tex-mex Ampliar

¿Qué tipo de tacos ofrece La Dua?

Nada de tacos estilo tex-mex, la experiencia es totalmente mexicana con el paquete La Dua que incluye tacos de chicharrón, arrachera y caramelo con queso, así como una bebida a a elegir además de un consomé.

La sorpresa es que sí incluye como opción una cerveza o una bebida con alcohol, peeero solo con alimentos y para los mayores de edad.

Este es el menú que ofrecerá La Dua, un paquete único de la taquería de Dua Lipa durante su Radical Optimism Tour en la CDMX. Ampliar

¿En qué taquería comió Dua Lipa durante su última visita a CDMX?

El amor de la cantante londinense de origen libanés quedó al descubierto en 2022, cuando no perdió la oportunidad de cenar unos taquitos en la Ciudad de México, donde estuvo como parte de su gira Future Nostalgia.

La intérprete mostró fotografías disfrutando de este alimento en una sucursal de la Taquería Orinoco, que sirve tacos al estilo del norte del país.