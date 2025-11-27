Un tiktoker grabó todos los accidentes en la “Bajada del Diablo” en CDMX, incluido el de un camión de refrescos

Un tiktoker grabó todos los accidentes en la “Bajada del Diablo” en CDMX.

Un camión de refrescos fue víctima de la "Bajada del Diablo" la noche del miércoles, una de las pendientes más peligrosas de la Ciudad de México, luego de perder el control e impactar contra la fachada de una vivienda, ocasionando múltiples daños en la alcaldía Álvaro Obregón.

¿Dónde está la “Bajada del Diablo” en CDMX?

El accidente ocurrió en la calle Paso Florentino, cuando la unidad comenzó a derrapar y la parte trasera, la zona de carga, terminó impactando contra una casa, lanzando escombros y varios refrescos que quedaron esparcidos a lo largo de la vialidad situada en la colonia La Mexicana.

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, informó que equipos de Protección Civil y elementos de la policía acudieron al sitio y atendieron a tres personas de 85, 78 y 35 años, además de un joven de 25 años, quien presentó lesiones por policontusiones.

También explicó que se realizaron acciones de mitigación por el aceite derramado y se evaluaron los daños estructurales causados a la vivienda afectada.

¿Qué es la “Bajada del Diablo”?

La "Bajada del Diablo“, conocida también por vecinos como la ”Bajada de la Muerte“, es una de las pendientes que más accidentes provoca en automovilistas y motociclistas. De hecho, el incidente de este miércoles se suma a una larga lista documentada en video por usuarios de redes sociales.

Así registra un tiktoker los accidentes en CDMX

En TikTok, el usuario @la.bajada.del.dia ha compartido múltiples grabaciones donde se ven los choques, derrapes y vehículos sin control descendiendo por esta misma pendiente.

Uno de los casos más populares es el de marzo de 2024, cuando la reportera Karina Colmenero sufrió un percance mientras documentaba precisamente la peligrosidad de esta vialidad.

TE PUEDE INTERESAR: Accidente en Toluca deja 15 lesionados tras choque entre autobús y taxi colectivo