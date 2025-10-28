Vuelca camión con monos infectados de COVID y herpes; Uno de ellos escapó y emiten alerta para encontrarlo

Un vehículo de carga se volcó en una zona de contención biológica con alrededor de 21 monos Rhesus de laboratorio, descritos por las autoridades como “agresivos hacia los humanos”. Te contamos dónde se encuentra esta emergencia y todo para tomar precauciones en caso de verles.

Monos con COVID y herpes / McDonald Wildlife Photography In Ampliar

¿Cómo fue el accidente de la volcadura del camión con monos con hepatitis y COVID?

Un accidente de tránsito en la carretera Interestatal 59 en Mississippi, Estados Unidos, ha transformado el camino en un peligro para los humanos luego de que se reportara la volcadura de un camión con 21 monos de laboratorio. Sin embargo, la preocupación no es solo por los animales, sino por el potencial riesgo para la salud pública.

El sheriff Randy Johnson del condado de Jasper, ha emitido una alerta severa. Esto se debe a que los primates podrían ser portadores de enfermedades graves como Hepatitis C, virus de Herpes y COVID-19.

Monos con COVID y herpes Ampliar

Asimismo, se le ha pedido a la población no acercarse a los animales y reportar inmediatamente cualquier avistamiento a las autoridades correspondientes.

De acuerdo con los reportes oficiales, mencionan que al menos 15 de los 21 monos permanecieron en sus jaulas y fueron asegurados en el lugar. Otros 5 fueron abatidos y aún queda uno libre, por lo que piden tener cuidado con el animalito.

¿Qué son los monos Rhesus?

Los monos Rhesus son primates fuertes y veloces, capaces de infligir heridas significativas. El Sheriff Johnson enfatizó: “No son mascotas. Son animales que han estado en un entorno de laboratorio y su comportamiento es agresivo”.

La prioridad de las autoridades es capturar al último mono y evitar el contacto humano-animal que podría derivar en una transmisión viral.

