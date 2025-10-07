Amparo promovido por Hernán Bermúdez “no le servirá de nada”: Gertz Manero|Video

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, argumentó que no le servirá de nada a Hernán Bermúdez un amparo, toda vez que tiene otra orden de aprehensión en su contra por el delito de extorsión. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

“No le va a servir de nada”, fue el mensaje del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, al confirmar que el exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena, promovió un amparo para evitar que se cumpla una segunda orden de aprehensión en su contra.

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, Gertz Manero señaló que el caso contra Bermúdez, iniciado en 2024 por una serie de delitos de extorsión a gasolineros, “sigue en pie y avanza bien”.

Investigación por extorsión y vínculos criminales

“Sí promovió un amparo, pero no le va a servir de nada”, respondió el fiscal. Cuestionado sobre la posibilidad de que el exfuncionario se acogiera a un criterio de oportunidad, Gertz lo descartó de forma tajante:“Por favor, no. El delito por el que obtuvimos la orden de aprehensión es el delito que vamos a aplicar en el momento en que reunamos toda la información que se va a dar en las audiencias de carácter local”.

Explicó que la investigación avanza tras la detención de Bermúdez en Paraguay, aunque este se negó a declarar. “Vamos muy bien hasta ahorita, esta persona se negó a declarar ante la autoridad local. Nosotros vamos a tener que esperar a que vaya a la audiencia intermedia… eso nos va a permitir fortalecer nuestro proyecto de carácter federal”.

Apoyo internacional y nuevas imputaciones

El titular de la FGR recordó que se obtuvo una ficha roja de Interpol, y que gracias al apoyo del área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y del gobierno paraguayo se logró su ubicación.

Además, precisó que dos colaboradores de Bermúdez proporcionaron información clave:

Una de ellas ya está procesada federalmente y la otra se acogió a un criterio de oportunidad; nos ha dado una serie de informaciones muy valiosas. Con eso obtuvimos la orden de aprehensión federal que está pendiente de cumplimiento”. —

Gertz Manero destacó que la participación de la Fiscalía General se dio a petición de la Fiscalía de Tabasco, que solicitó el apoyo internacional para lograr la detención del ex secretario en el extranjero.

