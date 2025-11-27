Mujeres del Bienestar: ¿El programa abre registro en diciembre de 2025?

Mujeres del Bienestar abarca distintos programas que ayudan a cierta población en México con un incentivo económico que puede ser mensual o bimestral y tal es el caso de la Pensión Bienestar para mujeres de 30 a 64 años. Te contamos quiénes pueden registrarse y todos los detalles para no perderlo de vista.

¿La Pensión para mujeres del Bienestar abre registro en diciembre de 2025?

El programa social de Pensión para mujeres del Bienestar es exclusivamente para personas con discapacidad, por lo que sí, de acuerdo con la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, mencionó que se basan en el calendario, y diciembre es un mes de registro.

Por ende, las mujeres de 30 a 64 años que presenten alguna discapacidad permanente y vivan en alguno de los siguientes estados, podrán recibir el apoyo de 3,200 pesos, tales como:

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Colima

Ciudad de México

Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Aún no se sabe el día en que abrirán registro, por lo que habrá que estar pendientes de los sitios oficiales gubernamentales para que no se te pase en caso de estar interesada en este apoyo económico.

¿Qué se necesita para registrarse a la Pensión para mujeres del Bienestar?

Recuerda que el objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas que viven con alguna discapacidad permanente y promover su inclusión social y laboral. Así que la documentación que necesitas tener a la mano es:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, etc.).

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio (con antigüedad no mayor a seis meses).

Certificado o constancia médica que acredite la discapacidad permanente, expedido por una institución de salud pública.