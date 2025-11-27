El Cura DJ en México: El Fenómeno del Padre Guilherme llega a CDMX

En el panorama musical global, pocas figuras han logrado capturar la atención de la prensa y el público de manera tan sorpresiva como el Padre Guilherme. Este sacerdote y capellán militar portugués ha demostrado que la fe y el techno melódico pueden coexistir y resonar con las nuevas generaciones.

Tras su exitoso debut en la Ciudad de México el año pasado, el cura DJ regresa a la capital para un show que promete fusionar la espiritualidad con la pista de baile.

Padre Guilherme, el cura DJ

¿Quién es el cura DJ?

El Padre Guilherme Peixoto, cuyo nombre completo es Guilherme Guimarães Peixoto, es un sacerdote católico originario de Guimarães, Portugal, ordenado en 1999. Además de su labor parroquial, es capellán militar con rango de teniente coronel en las Fuerzas Armadas Portuguesas.

Su incursión en la música electrónica comenzó hace casi dos décadas, inicialmente como un pasatiempo para animar eventos y recaudar fondos en parroquias.

Su fama mundial se disparó en 2023, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Lisboa, donde su set se hizo viral. El estilo del Padre Guilherme es único: junta elementos religiosos con el techno para difundir mensajes de tolerancia, respeto y alegría, una apuesta que lo ha llevado a presentarse en grandes festivales internacionales.

¿Cuándo vendrá a la CDMX el padre Guilherme, el cura DJ?

El Padre Guilherme se presentará en la Ciudad de México en el marco de una celebración especial:

Fecha: Viernes 5 de diciembre de 2025.

Viernes 5 de diciembre de 2025. Hora: El evento iniciará en punto de las 22:00 horas (10 de la noche).

El rave del Padre Guilherme se realizará como parte del octavo aniversario de LooLoo Studio, prometiendo una noche vibrante. Previo a que el sacerdote portugués salte a escena, los DJ Ermakova y Claudio Diez tomarán control del escenario.

Padre Guilherme, el cura DJ viene a México

¿Dónde y cuánto cuesta ver al cura Dj, el Padre Guilherme?

El show del Padre Guilherme se llevará a cabo en un edificio histórico en el corazón de la capital:

Lugar: Antiguo Hotel Reforma

Ubicación: París 32, Colonia Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030 Ciudad de México.

Los boletos para este mega pachangón con el Padre Guilherme se encuentran a la venta a través del sistema digital de Resident Advisor (RA). Los precios se manejan por fases de venta, con cupo limitado, por lo que se recomienda comprarlos a la brevedad:

De $1,581 pesos mexicanos a $1,807 pesos mexicanos.