¿Malas vibras en The Strokes? Julian Casablancas admite que su relación con Nick Valensi no es la mejor

El fin de The Strokes podría estar más cerca de lo que imaginamos, pues, recientemente, Julian Casablancas reveló que la banda enfrenta dificultades, luego de admitir que su relación con Nick Valensi, guitarrista del grupo, no es precisamente la mejor.

¿Qué pasó con The Strokes?

Durante The Lonely Island and Seth Meyers Podcast, Julian bromeó, o algo parecido, sobre su mala relación con Valensi. Mientras charlaba con Andy Samberg, Jorma Taccone y Akiva Schaffer sobre el videoclip Boombox, lanzado hace 15 años, en 2010, y en el que participó, contó su experiencia con los músicos y comediantes, además de cómo influyó el rap tanto en The Strokes como en The Voidz. Ahí fue cuando soltó la frase que ha llamado la atención de los fans.

Al menos con los tres chicos que son mis amigos y todavía hablan conmigo. Perdón Nick, solo bromeo… Trabajar con gente que se respeta es una necesidad que no sabía que tenía. Estos chicos me enseñaron eso. — Julian Casablancas.

¿Podría ser el final de The Strokes?

Aunque la banda no ha declarado ningún tipo de rompimiento ni nada por el estilo, en agosto de este año Casablancas reveló las razones que han impedido que The Strokes lance un nuevo álbum desde hace cinco años, siendo The New Abnormal, su último disco.

En entrevista con Rolling Stone, el vocalista explicó que la banda quedó estancada porque crear música se “volvió monótono y rutinario” para él, al grado de convertirse en solo una forma de ganar dinero.

Si alguien quiere seguir creando, necesito estar listo para el cambio. Incluso si eso significa el fin de algo que ellos querían — Julian Casablancas.

