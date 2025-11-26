;

  • 26 NOV 2025, Actualizado 22:34

Santa Fiesta 2025: Así puedes llegar en Metro a la Arena CDMX para el concierto de LOS4OS y La KeBuena

Falta una semana para el concierto navideño de la radio de los conciertos y LaKeBuena

Falta una semana para el concierto navideño de la radio de los conciertos y LaKeBuena

Falta una semana para el concierto navideño de la radio de los conciertos y LaKeBuena

Escribo para W Radio sobre temas nacionales e internacionales, con un interés particular por la políticaEdgar Herrera López

Falta una semana para la Santa Fiesta 2025, el concierto navideño organizado por Los 40 y La KeBuena, y aquí te explicamos cómo llegar en Metro a la Arena Ciudad de México para que disfrutes de un cartel que trae a La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Maldita Vecindad, Alicia Villarreal, entre muchos otros… además de artistas sorpresa.

¿Cuándo y a qué hora es la Santa Fiesta 2025 en la CDMX?

El concierto será el jueves 4 de diciembre, a partir de las 7:00 de la noche en la Arena Ciudad de México, ubicada en Avenida de las Granjas 800, colonia Santa Bárbara, en la alcaldía Azcapotzalco.

¿Cómo llegar en Metro a la Santa Fiesta 2025?

La forma más sencilla de llegar a la Arena CDMX es usando la estación Ferrería / Arena Ciudad de México, de la Línea 6 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Si viajas desde otras líneas, estas son las correspondencias más prácticas que conectan con la Línea 6:

  • Martín Carrera: transbordo entre Línea 4 y Línea 6.
  • Deportivo 18 de Marzo: correspondencia entre Línea 3 y Línea 6.
  • Instituto del Petróleo: enlace entre Línea 5 y Línea 6.
  • El Rosario: conexión con Línea 7 y cercanía con rutas de la Línea 6.

Una vez que salgas en Ferrería, solo debes continuar caminando hacia la Arena

TE PUEDE INTERESAR: Santa Fiesta 2025 en CDMX: Llévate boletos gratis HOY con LOS40S y La KeBuena siguiendo estos pasos

Artistas confirmados en la Santa Fiesta 2025

El line up de la Santa Fiesta 2025 va así:

  • Calibre 50
  • La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho
  • Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey
  • Maldita Vecindad
  • Raymix
  • Amanda Miguel
  • Alicia Villarreal
  • Mijares
  • Memo Garza
  • Mentiras, el concierto
  • Lenin Ramírez
  • Gerardo Coronel

Y aún faltan artistas secretos...

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad