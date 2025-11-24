Monreal anuncia cambios a la Ley General de Aguas, propuesta por Sheinbaum

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anticipó que en los próximos días se aprobará la Ley de Aguas con modificaciones relevantes respecto a la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Nada de que no se modifica una sola coma. Sí se va a modificar la iniciativa de ley y va a ser para beneficio de los usuarios del agua, en zonas urbanas, en industrias, claro, en el campo mexicano, los usuarios de pozos, de concesiones de distinta naturaleza que aprovechan el agua de la Nación” — , señaló el morenista.

Monreal informó que tanto la reforma a la Ley de Aguas Nacionales como la nueva Ley General de Aguas se dictaminarán primero en la Comisión de Recursos Hidráulicos y luego se aprobarán en el Pleno.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: PAN propone ley para proteger manifestaciones ante abusos policiacos

Cambios en concesiones y Registro Público del Agua

El legislador explicó que se modificarán varios puntos con base en las audiencias realizadas la semana pasada, destacando los relacionados con las concesiones, herencias, transmisiones y el funcionamiento del Registro Público del Agua.

“Entre ellos está uno de los temas muy socorridos que es el tema de las concesiones, de las herencias, de las transmisiones de las concesiones. Y yo diría que muchas de las expresiones en los foros tienen razón” — , detalló.

Monreal dijo haber sostenido reuniones privadas —como la que tuvo este lunes con el director de Conagua, Efraín Morales— para enriquecer la propuesta de la Ley de Aguas que se discutirá próximamente.

Síguenos en Google News y encuentra más información