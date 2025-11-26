;

¡Saca el paraguas! Llueve en la CDMX; provoca baja temperatura y tránsito lento

La caída de lluvia sorprendió por la tarde a varias alcaldías, con precipitaciones que pasaron de ligeras a intensas, y afectaciones viales en varias zonas de la capital.

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Zaira de la Rosa

Este miércoles se registran lluvias en diversas alcaldías de la capital, que han provocado el descenso de la temperatura y afectaciones viales.

De acuerdo con el C5, se reportan precipitaciones en Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza.

En la zona sur, particularmente en Coyoacán, se presenta una intensa lluvia.

Las autoridades señalan que las precipitaciones se extenderán durante la tarde y noche de este miércoles.

Protección Civil prevé más precipitaciones

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que la lluvia continuará en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Las precipitaciones ocasionan tránsito lento en vialidades como Viaducto, Calzada de Tlalpan, Reforma, Insurgentes Norte y Periférico, por lo que autoridades piden precaución a automovilistas.

Marcha avanza bajo la lluvia

Entre la ligera lluvia de la tarde, avanzó una marcha integrada por familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, así como integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas y de la Asamblea de Barrios.

La marcha partió del Ángel de la Independencia rumbo a la Alameda Central, sobre avenida Juárez.

